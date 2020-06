E3 2020: Neue Spiele und Konsolen - die wichtigen Konferenzen mit Live-Kommentar

Die E3 2020 findet aufgrund der Covid-19-Pandemie digital, statt lokal in Los Angeles statt. Mit der PlayStation 5 und Xbox Series X steht die nächste Konsolengeneration an. Allein dadurch dürfte es trotz fehlender Menschenmassen im Messezentrum, Downtown L.A. eine spannende Veranstaltung werden.

Den Start macht Sony am Donnerstag, den 11. Juni um 22 Uhr deutscher Zeit. Auch wenn es sich hierbei nicht um ein offizielles E3-Event handelt, beherbergen wir die Vorstellung im Rahmen der digitalen E3. Alle wichtigen Livestreams der großen Hersteller begleiten wir, wie letztes Jahr mit individuellem Live-Kommentar inklusive einer abschließenden Zusammenfassung.

PlayStation-5-Event | Live-Kommentar

Wer die neuen Spiele am späten Abend oder tief in der Nacht nicht alleine bejubeln oder in Grund und Boden schimpfen möchte, kann E3-Veteran Michael Wieczorek und Videoproducer Johannes Börnsen im Chat Gesellschaft leisten. Die Pressekonferenzen werden wir in dieser Meldung chronologisch anlegen und stets aktualisieren. Einzelmeldungen mit Neuigekiten und Trailern gibt es dieses Jahr im regulären News-Stream von heise online.

Die Termine der Konferenzen

Sony PlayStation-5-Event: Donnerstag, 11. Juni 2020, 22 Uhr

PC Gaming Show: Samstag, 13. Juni 2020, Uhrzeit tba

Future Games Show: Samstag, 13. Juni 2020, Uhrzeit tba

Upload VR Showcase: Dienstag, 16. Juni 2020, 17:30 Uhr

EA Play: Mittwoch, 17. Juni 2020, 2:00 Uhr

Ubisoft Pressekonferenz: Sonntag, 12 Juli, 21 Uhr

Xbox Briefing: tba

Nintendo Direct: tba

Die große Heiseshow-E3-Schlussrunde: tba

(wie)