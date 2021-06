E3 2021 live ab 20 Uhr: Summer Game Fest mit Live-Kommentar

Offiziell beginnt die E3 am Samstag mit der Pressekonferenz von Ubisoft. Wir vereinen die Berichterstattung aber mit dem Summer-Game-Fest. Und das startet heute um 20 Uhr mit der Eröffnungsgala von Geoff Keighley.

Wie bereits 2020 sind neben vielen Neuankündigungen für die großen Plattformen auch einige Gameplay-Demonstrationen zu bereits bekannten Titeln zu erwarten, unter anderem von Activision, Epic, Electronic Arts oder 2K Games.

Summer Game Fest | LIVE-KOMMENTAR (E3 2021)

Ab 20 Uhr wird Michael Wieczorek die Präsentation live übertragen und kommentieren. Alternativ wird der Livestream auf twitch.tv/heiseonline übertragen. Auf unserem Discord besprechen wir ebenfalls alle Neuigkeiten und Details zu den Streams.

E3-Berichterstattung 2021 von heise online

Die E3 2021 findet aufgrund der Covid-19-Pandemie digital, statt lokal in Los Angeles statt. Wer die neuen Spiele am späten Abend oder tief in der Nacht nicht alleine anschauen möchte, kann E3-Veteran Michael Wieczorek im Chat Gesellschaft leisten. Die Pressekonferenzen werden wir in dieser Meldung chronologisch anlegen und stets aktualisieren. Einzelmeldungen mit Neuigkeiten und Trailern gibt es im regulären News-Stream von heise online. Des Weiteren werden wir im Verlauf der kommenden Tage die folgenden Events live kommentieren:

Die Termine der Konferenzen

Summer Game Fest: Donnerstag, 10. Juni 2021, 20 Uhr

Ubisoft Forward: Samstag, 12. Juni 2021, 21 Uhr

Microsoft & Bethesda Showcase: Sonntag, 13. Juni 2021, 19 Uhr

Square Enix Showcase: Sonntag, 13. Juni 2021, 21:15 Uhr

PC Gaming Show: Sonntag, 13. Juni 2021, 23:30 Uhr

Nintendo Direct: Dienstag 15. Juni 2021, 18:00 Uhr

(wie)