EA: "Jedi Survivor" wird verschoben, "Apex Legends Mobile" abgesägt

EA verschiebt sein kommendes "Star Wars"-Spiel "Jedi Survivor". Der Nachfolger des Actionspiels "Star Wars Jedi Fallen Order" sollte ursprünglich im März erscheinen, ist nun laut EA aber erst für den 28. April geplant.

Die zusätzliche Entwicklungszeit soll Entwicklerstudio Respawn dabei helfen, die Qualität für das Actionspiel hochzuhalten, teilte EA auf Twitter mit. In den sechs Wochen soll das Spiel aufpoliert werden – größere inhaltliche Änderungen sind in einem solch kurzen Zeitraum nicht zu erwarten.

EA hatte "Jedi Survivor" im vergangenen Mai angekündigt. "Jedi Survivor" soll fünf Jahre nach den Ereignissen aus "Jedi Fallen Order" spielen – also zwischen Episode 3 und 4 und damit etwa zur gleichen Zeit wie die neue Disney+-Serie "Kenobi". Der 2019 erschienene Teil 1 mischte Gameplay-Mechaniken aus den "Souls"-Spielen mit Plattform-Segmenten aus Spielen wie "Tomb Raider". Bei "Fallen Order" verzichtete Publisher EA auf Elemente wie Lootboxen und DLC, Mehrspieler-Elemente fehlen völlig. Gerade Fans traditioneller Einzelspieler-Titel waren darüber glücklich, auf Steam hält "Fallen Order" 90 Prozent positive Bewertungen.

"Apex Legends Mobile" vor dem Aus

Während "Jedi Survivor" nach hinten geschoben wird, geht es für ein anderes EA-Spiel gar nicht mehr weiter. Die Mobilversion von "Apex Legends" soll eingestampft werden, kündigte der US-Publisher nun an. Nach einem starken Start hätten die per Update nachgelieferten Inhalte die Qualitätsansprüche nicht mehr erreicht, schreibt EA in einer Mitteilung.

EA hat "Apex Legends Mobile" gemeinsam mit Partner Tencent entwickelt und gepflegt. Die Entscheidung, das Spiel nun einzustellen, sei von beiden Partnern gemeinsam getroffen wurden. Ab dem 1. Mai 2023 kann "Apex Legends Mobile" demnach nicht mehr gespielt werden. Gekaufte Zusatzinhalte gehen dadurch verloren, Rückerstattungen sind nicht geplant. Auch gekaufte Ingame-Währung kann nicht rückerstattet werden, schreibt EA in einer FAQ.

