EKG auf der Apple Watch: AliveCor erhebt Wettbewerbsvorwürfe gegen Apple

Der Hersteller AliveCor hat eine neue Klage gegen Apple in den USA angestrengt. Auf eine Patentklage und eine Beschwerde bei der US-Handelskommission sind nun Wettbewerbsvorwürfe gefolgt: Parallel zur Einführung einer hauseigenen EKG-Funktion in der Apple Watch Series 4 habe Apple die Kontrolle über App Store und Watch-Betriebssystem genutzt, um gegen Dritt-Apps zur Herzfrequenz-Analyse vorzugehen, führt AliveCor ins Feld (AliveCor vs. Apple, Aktenzeichen 3:21-cv-03958, United States District Court – Northern District of California).

Vorwurf: Algorithmusänderung zur Sabotage

Apple habe AliveCors SmartRhythm-App plötzlich unter Verweis auf die Verletzung "verschiedener ungeschriebener Regeln" abgelehnt, heißt es in der Klage. Nachdem AliveCor die App mehrfach Apples Vorgaben entsprechend angepasst habe, habe Apple diese durch undokumentierte Änderungen im Betriebssystem watchOS "sabotiert" und diese mehrfach vorübergehend unbenutzbar gemacht.

Zeitgleich mit dem Marktstart der Apple Watch Series 4 habe Apple dann in watchOS 5 den Herzfrequenz-Algorithmus so geändert, dass Drittanbieter nicht mehr in der Lage seien, eine genaue Analyse auf Herzryhtmusstörungen durchzuführen. Konkurrenz zu Apples EKG-App sei dadurch praktisch nicht mehr möglich, man habe die eigene App deshalb auch zurückziehen müssen.

EKG-Armband wird überflüssig

AliveCor hatte rund zwei Jahre vor Apple eine EKG-Funktion für die Apple Watch in Gestalt eines speziellen EKG-Armbandes auf den Markt gebracht und dafür auch eine medizinische Zulassung erhalten. Mit der Series 4 integrierte Apple im Herbst 2018 ein 1-Kanal-EKG direkt in die Apple Watch. Das über 200 Euro teure Armband von AliveCor wurde damit praktisch überflüssig.

Durch die Software-Änderungen sei man auch nicht mehr in der Lage gewesen, per App mit Apples integrierter EKG-Funktion zu konkurrieren, so AliveCor in der Klage, das sei wettbewerbswidrig. Apple habe den Markt für Herzfrequenzanalyse auf der Apple Watch nun fest in der eigenen Hand. Die Firma fordert Schadenersatz und eine Verfügung, die Apples Vorgehen unterbinden soll. AliveCor wirft dem iPhone-Konzern bereits Patentverletzungen vor und fordert einen US-Einfuhrstopp für die Apple Watch.

Lesen Sie auch Kaufberatung: Welche Apple Watch für wen?

(lbe)