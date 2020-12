ESA-Astronaut Matthias Maurer soll 2021 mit SpaceX zur ISS fliegen

Matthias Maurer soll im Herbst 2021 als zweiter ESA-Astronaut von SpaceX zur Internationalen Raumstation geflogen werden. Der Deutsche soll dann sechs Monate auf dem Außenposten der Menschheit leben und wissenschaftliche Experimente durchführen, erklärte die Europäische Weltraumagentur ESA nun.

Maurer war 2015 in das ESA-Astronautenkorps aufgenommen worden und ist seit 2017 offiziell Teil des Teams. Er ist der einzige in der Gruppe – zu der auch Alexander Gerst gehört – der noch nicht im Weltraum war.

"Cosmis Kiss": Maurers Missionsabzeichen zeigt unter anderem Erde und Mond, verbunden durch einen menschlichen Herzschlag und eine stilisierte ISS. Ein roter Punkt weist auf den Mars. (Bild: ESA)

Die Liebe zum Weltraum

Wie die ESA nun erklärt, wurde Maurer von Vertretern der NASA, der CSA, der ESA und von Roskosmos für seinen ersten Trip zur ISS ausgewählt. Auf dem Flug SpaceX Crew-3 soll er die NASA-Raumfahrer Raja Chari und Thomas Marshburn begleiten, ein vierter Platz ist noch unbesetzt. Maurers Mission wird den Titel "Cosmis Kiss" tragen, der auch als "Bekundung der Liebe zum Weltall" verstanden werden soll, wie er es ausdrückt: "Der Name steht für die besondere Verbindung, die die ISS zwischen den Bewohnerinnen und Bewohnern der Erde und dem Kosmos herstellt." Vorbild für das Abzeichen war unter anderem die Himmelsscheibe von Nebra als älteste bekannte realistische Darstellung des Nachthimmels, sowie die Pioneer-Plaketten und die Voyager Golden Records.

Matthias Maurer ist 50 Jahre alt und stammt aus dem Saarland. Er hat Materialwissenschaft und Werkstofftechnik studiert, 2004 erhielt er seinen Doktortitel in Materialwissenschaft. Als die ESA 2008 ihr aktuelles Astronautenkorps aufstellte, war er einer von 8500 Bewerbern und schaffte es unter die Top 10. Da aber nur sechs ausgewählt wurden, musste er noch warten. Inzwischen bereitet er sich aber auch schon seit Jahren auf seinen ersten Flug ins All vor. Bevor es dann im kommenden Jahr endlich losgeht für ihn, wird sein Kollege Thomas Pesquet zu seinem zweiten Aufenthalt auf die ISS fliegen. Der Franzose fliegt in der Mission SpaceX Crew-2 mit den US-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie dem Japaner Akihiko Hoshide.

