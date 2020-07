ESA-Programm Copernicus: Sechs neue Missionen geplant

Das europäische Erdbeobachtungsprogramm Copernicus liefert Daten über die Entwicklung und Nutzung unseres Planeten, nun soll die Satelliten-Familie erweitert werden. "Das sind alles ganz neue Satelliten mit neuen Messinstrumenten an Board", sagte der Leiter des Erdbeobachtungs-Programms der Europäischen Weltraumorganisation ESA, Josef Aschbacher, der dpa.

Hoffnung auf grünes Licht

In der vergangenen Woche hat die ESA Aufträge über mehr als 2,5 Milliarden Euro für sechs weitere Copernicus-Missionen vergeben. Das Projekt muss nun noch Hürden auf europäischer Ebene nehmen. "Aber die prinzipielle Entscheidung ist bereits getroffen worden. Und wenn nun nichts schiefgeht, wird es bis Ende nächsten Jahres grünes Licht für die Fertigstellung der Entwicklung geben."

Eines der wichtigsten neuen Instrumente sei ein Instrument zur Messung von CO 2 in der Atmosphäre, erklärt der Experte. "CO 2 ist ja das wichtigste Treibhausgas für die Klimaerwärmung. Die heutigen Messmethoden sind unzureichend." Der Satellit, der nun entwickelt werde, könne etwa sehr genau vom Menschen verursachtes CO 2 messen. "Es lässt sich dann zum Beispiel sagen, welche Industrie mehr verschmutzt, welche Regenwälder mehr absorbieren und welche Rolle der Ozean spielt."

Diese Mission sei im Rahmen des Pariser Klimaabkommens von 2015 besonders wichtig. "Ab 2026 kann der Satellit Daten liefern, um die Einhaltung des Abkommens zu überwachen. Die Mission startet 2025, das ist sehr sportlich", erklärt Experte Aschbacher. Andere Satelliten konzentrieren sich etwa auf die Vegetation auf der Erde, die Temperatur oder die polaren Gebieten.

Beginn mit der CO 2 -Mission

"Die drei Hauptthemen, die wir ansprechen mit diesen sechs Satelliten sind Klima, Arktis und Afrika", erklärt Aschbacher. Das Thema Arktis habe natürlich auch eine Klima-Komponente, aber hier gehe es auch um die Erdgas- und Erdölvorkommen. Bei Afrika stünden Themen wie Dürre und Nahrungsmittelknappheit im Vordergrund. Als Erstes werde die CO 2 -Mission starten – die anderen kämen dann zwei, drei Jahre später.

