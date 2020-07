ESA: Franzose Pesquet soll mit SpaceX-Kapsel zur ISS fliegen

Der Franzose Thomas Pesquet soll im Frühjahr 2021 als erster Europäer mit einer Raumkapsel des US-Unternehmens SpaceX zur ISS starten. Der gegenwärtig Crew-2 genannte Flug soll von Cape Canaveral starten, Pesquet wäre damit nach fast zehn Jahren der erste Europäer seit Roberto Vittori, der von den Vereinigten Staaten aus zur Internationalen Raumstation fliegt. Seine zweite ISS-Mission soll sechs Monate dauern und trägt den Namen "Alpha" nach dem Stern Alpha Centauri. Als Ausweich-Astronaut wird sich der deutsche Matthias Maurer darauf vorbereiten, Pesquets Platz notfalls zu übernehmen.

Es wird voller auf der ISS

ESA

Mit der Buchung des Flugs in einer Crew Dragon von SpaceX reagiert die Europäische Weltraumagentur ESA auf den erfolgreichen Jungfernflug der Kapsel zur ISS. Der war Ende Mai gelungen und nun steht der Rückflug der beiden Astronauten zur Erde an, der am Wochenende beginnen soll. "Ich bin begeistert, der erste Europäer zu sein, der mit der neuen Generation von US-Raumschiffen fliegen kann", erklärte Pesquet, der 2016 bereits auf der ISS war. Die ESA ergänzt, dass gegenwärtig geplant sei, dass alle aktiven Mitglieder des Astronautenkorps weitere Flüge zur ISS unternehmen sollen. Matthias Maurer ist demnach nächster in der Reihe, für ihn wäre es der Jungfernflug ins All.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

Thomas Pesquet und Matthias Maurer im Johnson Space Center der NASA

Im Commercial Crew Program der NASA steht nach der Rückkehr der beiden Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken am Wochenende der Testflug der zweiten Raumkapsel von SpaceX zur ISS an: Ende September sollen die US-Astronauten Michael Hopkins, Victor Glover und Shannon Walker mit dem Japaner Soichi Noguchi von Florida aus zur Internationalen Raumstation starten. Es wird der erste operative Flug von SpaceX. Das Unternehmen will derweil die Crew Dragon Endeavour des ersten bemannten Flugs für ihren zweiten Flug vorbereiten, den Pesquet mitmachen wird. Er wird dann die US-Astronauten Shane Kimbrough und Megan McArthur sowie den Japaner Akihiko Hoshide begleiten.

Bei Problemen mit der Wiedergabe des Videos aktivieren Sie bitte JavaScript

(mho)