ESP32-Cam: Kamera-Module mit ungeeignetem Controller im Umlauf

Manchmal ist es nicht böse Absicht, sondern einfach nur Unwissenheit, wenn sich Fehler in abgekupferte Designs einschleichen, so auch in diesem Fall: Uns sind Nachbauten des beliebten ESP32-Cam-Moduls (im Original von Ai Thinker) untergekommen, die aufgrund einer unsachgemäßen Bestückung nicht wie gewünscht funktionieren. Das Kamera-Modul liefert dann ein fehlerhaftes oder gar kein Bild.

Erstes Indiz ist, dass ein Ansprechen des hier zusätzlich vorhandenen und über SPI angebundenen PSRAM-Speichers einen Lesefehler ("PSRAM ID read error: 0xffffffff") liefert, obwohl ein entsprechender Chip aufgelötet ist. Das Problem liegt hier nicht, wie zuerst vermutet, in einem Fake-RAM-Chip, sondern beim ESP32-Controller selbst: Damit das externe RAM angesprochen werden kann, müssen auf der kleinen ESP32-Platine die Signale für die Massenspeicher-Schnittstelle an bestimmten Pins anliegen. Dies ist zum Beispiel beim ESP32-S der Fall, aber nicht unbedingt bei anderen Ausführungen.

Ein Leser fand bei Amazon preiswerte ESP32-Cam-Nachbauten, bei denen die Kamera nur briefmarkengroße Bilder lieferte. Es stellte sich heraus, dass der PSRAM-Chip überhaupt nicht angesprochen werden konnte, weil vom ESP32 keinerlei Signale kamen – kein Wunder: Beim Auslöten des angeblichen ESP32-S stellte sich heraus, dass die benötigten Anschlüsse auf der Unterseite mit "NC" (not connected) gekennzeichnet waren, es sich also um eine (möglicherweise umgelabelte) Version ohne "S" handelte. Nach Auflöten eines verifizierten ESP32-S funktionierte die Kamera einwandfrei, der PSRAM- Chip und der Bildsensor waren also in Ordnung.

Das Problem nicht herausgeführter Leitungen ergab sich auch schon an anderer Stelle, etwa bei DevKits mit einem angeblichen ESP-WROOM-32, bei denen die Signale CLK und D0 bis D3 ebenfalls fehlten. Bevor Sie also einen Fehler in Ihrer Firmware oder Ihren Lötkünsten vermuten, kontrollieren Sie besser, ob es sich beim aufgelöteten Funkmodul auch wirklich um einen ESP32-S oder ESP-WROOM-32 handelt.

(cm)