EU-Gericht: Keine milliardenschwere Steuernachzahlung durch Apple

Das EU-Gericht in Luxemburg hat die Steuernachforderung in Irland der EU-Kommission an Apple gekippt. Apple muss die bisher geforderten 13 Milliarden Euro nicht zahlen. Die Steuernachforderung von 2016 kann ignoriert werden. Das teilten die Richter am Mittwoch mit.

Steuernachzahlung vom Tisch

Im April 2016 hatte die EU-Wettbewerbskommissarin Margarethe Vestager Apple dazu aufgefordert, Steuer in Höhe von 13 Milliarden Euro nachzuzahlen, weil Apple von Irland unzulässige Steuererleichterungen erhalten habe. Apple aber auch Irland gingen dagegen vor. Apple argumentierte vor dem Gericht, dass die Einnahmen irischer Tochterunternehmen hauptsächlich in den USA versteuert werden müssten. Die weitere Steuerforderung wäre damit einer Doppelbesteuerung nachgekommen.

Die EU-Kommission hat nun noch zwei Monate Zeit, um Widerspruch gegen die Entscheidung einzulegen.

(olb)