EU-Kommission stellt eine Milliarde Euro für schnelle Netze bereit

Die EU-Kommission stellt eine Milliarde Euro in einem Finanzierungsprogramm bereit, um in den nächsten drei Jahren den Ausbau des 5G-Mobilfunks zu fördern. Das Geld bekommen sollen Vorhaben von öffentlichen und privaten Institutionen, die Gigabit- und 5G-Netze in Europa ausbauen. Die EU-Kommission will erreichen, dass alle Haushalte in der EU bis 2030 eine Gigabit-Anbindung haben können und alle bewohnten Gebiete mit 5G-Netzen versorgt werden.

Für umfassend angelegte Infrastrukturprojekte

Das "Connecting Europe Facility – Digital" (CEF) genannte Programm ist vor allem gedacht für den Aufbau von 5G-Infrastrukturen in Europa, die 5G-Abdeckung entlang grenzüberschreitender Korridore und 5G für intelligente Städte und Gemeinden. Die Leistungsfähigkeit der elektronischen Kommunikationsnetze innerhalb und zwischen den Mitgliedstaaten sowie zwischen der EU und Drittländern soll mit neuen und verbesserten bestehenden Backbone-Netze, Cloud Zusammenschlüssen, Quantenkommunikationsinfrastruktur und Seekabeln verbessert werden, schreibt die EU-Kommission (PDF). Außer dem soll Vernetzungsinfrastruktur grenzüberschreitend in Projekten aus Verkehr oder Energie auf- und ausgebaut werden. Unterstützen will die EU-Kommission auch digitale Plattformen, die direkt mit Verkehrs- oder Energieinfrastrukturen verbunden sind.

Genauere Informationen zu dem Finanzierungsprogramm soll Anfang Januar 2022 folgen; dann sollen Interessierte auch an einem Infotag teilnehmen können, um mehr über das Bewertungs- und Vergabeverfahren zu erfahren. Die Erfahrungen aus den ersten Projekten will die EU-Kommission für die Zeit nach 2023 nutzen, um die bisherigen Anforderungen abzuwandeln und neue politische Entwicklungen berücksichtigen, einschließlich derer, die sich aus der Überarbeitung von Rechtsvorschriften ergeben. Das aktuelle Arbeitsprogramm CEF Digital deckt den Zeitraum von 2021 bis 2023 ab. Der geplante Gesamthaushalt beträgt 2 Milliarden Euro bis 2027.

(anw)