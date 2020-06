EU: Lob für Twitter im Streit mit Trump und Vorwürfe an Russland und China

EU-Kommissionsvize Věra Jourová hat Warnhinweise des Kurznachrichtendienstes Twitter bei unwahren Behauptungen von US-Präsident Donald Trump gelobt. "Ich unterstütze die Reaktion von Twitter auf Tweets von Präsident Trump", sagte Jourová in am Mittwoch veröffentlichten Äußerungen. Trumps Tweets seien nicht gelöscht worden. Vielmehr habe das Online-Netzwerk die Fakten geprüft und ergänzt.

"Politiker sollten rechenschaftspflichtig sein"

"Ich unterstütze Faktenchecks, und das war der Kern dessen, was Twitter getan hat", sagte Jourová in einem Gespräch mit Journalisten. Die Meinungsvielfalt sei nicht beschnitten worden. "Wir wollen mehr Äußerungen und mehr Freiheit im Netz." Dabei spiele es keine Rolle, ob dies einen Präsidenten treffe oder sie selbst. "Wir Politiker sollten rechenschaftspflichtig sein", sagte die Vizepräsidentin der EU-Kommission. Fakten sollten nicht von staatlichen Instanzen auf ihre Wahrheit geprüft werden, und auch die Online-Plattformen sollten nicht der Schiedsrichter sein. Vielmehr sollten sie das professionellen Faktencheckern, Journalisten und Medien übertragen.

Twitter hatte eine Kurznachricht Trumps überprüft und um einen Hinweis auf korrekte Informationen ergänzt, nachdem Trump behauptet hatte, Briefwahl erhöhe das Risiko von Fälschungen. Zudem versah Twitter eine weitere Trump-Botschaft mit einem Warnhinweis, weil sie gegen das Verbot von Gewaltverherrlichung verstoße. Der US-Präsident will deshalb die Freiheit der Online-Plattformen einschränken, gegen einzelne Nutzer und Inhalte vorzugehen. Trump beklagt, unliebsame Ansichten würden zensiert, was Meinungsfreiheit und Demokratie gefährde.

Unterdessen hat die EU-Kommission Russland und China Kampagnen mit Falschnachrichten in der Corona-Krise vorgeworfen und von sozialen Netzwerken monatliche Berichte über ihren Kampf gegen Desinformationen verlangt. In einer Mitteilung der Kommission ist von einer "massiven Welle falscher oder irreführender Informationen" in der Pandemie die Rede, auch von ausländischen Akteuren. Dabei gehe es zum Beispiel um falsche Schuldzuweisungen bezüglich des Ausbruchs der Corona-Pandemie. Falsche Informationen über das Coronavirus seien sowohl eine Gefahr für die Gesundheit als auch für den sozialen Zusammenhalt, warnt die Kommission. Dazu gehöre die Behauptung, das Trinken von Bleichmittel könne gegen das Virus helfen.

Sorge vor wachsender Impfgegnerzahl

Mit Bezug auf Deutschland sorgt sich Jourová außerdem angesichts einer wachsenden Zahl von Impfgegnern. Das Thema Impfung scheine das nächste Schlachtfeld von Verbreitern von Falschinformationen zu werden, prophezeite sie. Als Beleg zitierte sie eine Studie, wonach die Impfbereitschaft in Deutschland in weniger als zwei Monaten um fast 20 Prozentpunkte gesunken ist. Nach einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Kantar gaben Ende Mai 67 Prozent der Befragten an, "sicher" oder "wahrscheinlich" ein Impfangebot gegen das Coronavirus annehmen zu wollen. (Mit Material der dpa) /

(mho)