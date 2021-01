EU-Pakt für nachhaltige Rechenzentren

Amazons AWS will bereits 2030 seine europäischen Rechenzentren klimaneutral betreiben. Dazu verpflichtete sich der Cloud-Marktführer gemeinsam mit 24 weiteren europäischen Unternehmen sowie 17 Wirtschaftsverbänden aus der Branche. Auch Google zählt zu den Unterzeichnern der Selbstregulierungsinitiative "Pakt für klimaneutrale Rechenzentren", der am gestrigen Donnerstag, 21.01.2021, geschlossen wurde.

Nach eigenen Angaben möchten die Provider damit zu einem klimaneutralen Europa im Jahr 2050 beitragen, wie es die Zielsetzung des European Green Deal ist. Mit der Unterzeichnung des Pakts geht auch ein enger Austausch mit der EU-Kommission einher. Die hatte bereits im vergangenen Jahr den nachhaltigen Betrieb der europäischen Rechenzentren gefordert.

Europas Digitale Zukunft

Kurz nach Verabschiedung des EU Green Deals erschien das Kommissionspapier "Shaping Europe's Digital Future" samt der Forderung: "[Data centres] (...) can and should become climate neutral by 2030". Dieser Erwartungshaltung scheinen die Unterzeichner nun gerecht werden zu wollen. Informationen zur konkreten technischen Umsetzung der Pläne gibt es seitens der europäischen Allianz der Betreiber indes noch nicht: Die URL, die laut Pressemitteilung mehr Informationen verspricht, ClimateNeutral.cloud, läuft derzeit noch ins Leere: "coming soon".

Schon 2019 verpflichtete sich Amazon auf ähnliche Weise, bis 2040 gänzlich klimaneutral zu wirtschaften, erst im September vergangenen Jahres war auch Siemens Teil dieser Klimainitiative "Climate Pledge" geworden. Wie auch die europäischen Rechenzentrumsbetreiber hatte sich im vergangenen Jahr Apple 2030 als Zielmarke für die vollständig nachhaltige Produktion ihrer Geräte gesetzt – inklusive der Lieferketten.

(jvo)