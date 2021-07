Earbuds: Zwölf neue In-Ear-Kopfhörer von Nokia

HMD Global hat auf einen Schlag zwölf neue In-Ear-Kopfhörer mit Nokia-Branding vorgestellt. Die unterschiedlichen Modelle kosten zwischen 30 und 100 Euro und sollen irgendwann von Juli bis September in den Handel kommen. HMD unterteilt die neuen Produkte dabei grob in drei Kategorien: "Clarity"-Geräte sollen besonders toll klingen, "Comfort"-Earbuds besonders bequem sitzen und "Micro"-Ohrhörer besonders klein ausfallen.

Dazu kommen noch vier Modelle der Solo-Buds: Dabei handelt es sich um Mono-Bügelkopfhörer, die über ein Ohr geschlungen werden und sich laut HMD Global besonders für den beruflichen Einsatz handeln. Die Solo In-Ears gibt es in vier Varianten: Solo Bud, Solo Bud+, Clarity Solo Bud und Clarity Solo Bud+. Entschlüsselt: Die "Plus"-Modelle sind nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt, die "Clarity"-Modelle bieten Rauschunterdrückung, aber kein vollwertiges aktives Noise-Cancelling.

Nonplusultrapro

Rauschunterdrückung haben auch die übrigen zwei Clarity-Modelle, die im AirPod-Design gehalten sind. Für die Musikwiedergabe sind 10-mm-Neodym-Treiber zuständig, ein Leuchtring am Körper der Earphones soll Außenstehende darüber informieren, dass man gerade nicht gestört werden möchte. Beide Clarity-Modelle unterstützen Bluetooth 5.2. Echtes Noise Cancelling gibt es nur beim Pro-Modell der Clarity-Earbuds, das mit 100 Euro außerdem die Preisliste von HMD Globals neuem Earbud-Potpourri anführt.

Die Comfort Earbuds Pro gibt es auch in weiß. (Bild: HMD Global)

Diesen ersten Platz im Preis-Ranking teilen sich die Nokia Clarity Earbuds Pro mit den Nokia Comfort Pro. Diese Comfort-Produktlinie gibt es in drei Varianten: Standard (60 Euro), Plus (65 Euro) und Pro (100 Euro). Das Plus-Modell unterscheidet sich von der Standard-Variante in diesem Fall durch die Möglichkeit des drahtlosen Aufladens, die Pro-Variante hat zusätzlich aktive Geräuschunterdrückung an Bord.

Bei den kleinen Micro-Earbuds hat man die Wahl zwischen zwei Modellen: Die Standard-Version kostet 70 Euro, die Pro-Variante mit "Noise Reduction" gibt es für fünf Euro mehr. In keine Kategorie reinpassen möchten die 40 Euro teuren Nokia Go Earbuds+. Das Plus steht offenbar erneut für IPX4-Zertifizierung, eine Nonplus-Variante bietet Nokia allerdings gar nicht erst an.

(dahe)