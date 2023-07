EasyPay: Im Apple Store zahlen, nach Hause geliefert bekommen

Apple erweitert die Funktion EasyPay, mit der Kunden im Apple-Laden Produkte bezahlen können, ohne an die Kasse gehen zu müssen. Das neue Payment-Feature ermöglicht es künftig, auch Bestellungen vorab zu bezahlen. Das lässt sich einerseits nutzen, wenn ein Gerät aktuell nicht im Laden verfügbar ist – andererseits aber auch, wenn man es lieber geliefert haben will, etwa bei schweren Produkten wie einem Mac Pro oder einem Monitor.

Bestellungen einsammeln

Bislang mussten Apple-Mitarbeiter potenzielle Käufer noch dazu auffordern, ein aktuell nicht vorhandenes Produkt direkt auf ihrem persönlichen iPhone oder einem der im Laden vorhandenen Macs zu bestellen. Dieser Prozess wird mit dem sogenannten EasyPay Online Ordering nun vereinfacht, da die Bezahlterminals, die die Apple-Mitarbeiter mit sich tragen, für die Online-Bestellung vorbereitet sind. Inwiefern ein Nutzer noch sein iPhone benötigt, blieb zunächst unklar; der übliche EasyPay-Einkaufsprozess läuft allein auf diesem ab.

In einem internen Memo, das der Finanznachrichtenagentur Bloomberg vorliegt, heißt es, Apple wolle, "dass alle unsere Kunden den Laden mit genau dem verlassen, was sie gesucht haben". Das werde mit EasyPay Online Ordering, das Anfang August eingeführt wird, noch einfacher sein. Über das neue Bezahl-Feature soll auch der Versand personalisierter Produkte – etwa iPads mit Gravuren – abgewickelt werden, ohne dass ein Kunde selbst im Online-Laden von Apple stöbern muss.

Gut für die Vision Pro

Denkbar ist, dass EasyPay Online Ordering einen Schritt vor der Einführung der Vision Pro darstellt. Das 2024 erscheinende erste Mixed-Reality-Headset von Apple wird hochgradig personalisiert sein – von der Größe des sogenannten Light Seal über das möglicherweise offerierte Kopfband bis hin zum Verkauf von Korrekturlinsen für das Headset. Praktisch heißt dies, dass wohl viele Kunden ihre Vision Pro nach Hause geliefert bekommen werden. Solche Bestellungen kann Apple nun akzeptieren.

Apple verliert mit der Vorbestellung zudem keine potenziellen Verkäufe mehr, weil Kunden sich dann womöglich keinen anderen Händler mehr suchen. Wann die Bezahlsumme eingezogen wird, bleibt unklar – vermutlich wird dies auch mit EasyPay Online Ordering wie im Apple Online Store üblich erst geschehen, sobald der Versand eingeleitet wurde. In manchen Weltregionen liefert Apple auch am gleichen Tag, was besonders bei schwereren Geräten einen Einkauf im Laden samt Lieferung attraktiv machen könnte.

