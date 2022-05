Ebay: Aktie rutscht nach schwachen Zahlen und ernüchterndem Ausblick ab

Ebay hat keinen guten Start in das neue Jahr hingelegt. Nach dem Internet-Shopping-Boom während der Corona-Pandemie laufen die Geschäfte bei der Online-Handelsplattform deutlich schlechter, wie die Quartalszahlen verdeutlichen. In den ersten drei Monaten fielen die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um sechs Prozent auf 2,5 Milliarden Dollar (2,4 Milliarden Euro), wie Ebay am Mittwoch nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Gewinn sank um 16 Prozent auf 625 Millionen Dollar.

Auch der Ausblick auf das laufende Vierteljahr fiel mau aus. Ebay rechnet mit einem weiteren Umsatzrückgang auf 2,35 Milliarden bis 2,4 Milliarden Dollar und blieb damit unter den Prognosen der Analysten. Die Aktie geriet nachbörslich mit rund sechs Prozent ins Minus.

2021 erzielte Ebay mehr als 13 Milliarden Dollar Nettojahresgewinn

Für das Gesamtjahr 2021 meldet eBay unveränderte 87,4 Milliarden Dollar Bruttohandelsvolumen, 10,4 Milliarden Dollar Nettoumsatz (+17%), 2,9 Milliarden Dollar Betriebsgewinn (+11%), 398 Millionen Dollar Vorsteuergewinn aus fortzuführenden Geschäften (-88%), 13,4 Milliarden Dollar Gewinn aus nicht fortzuführenden Geschäften und 13,6 Milliarden Dollar Nettojahresgewinn.

Lesen Sie auch eBay und Klarna kooperieren für weitere Zahlungsoptionen

(tkn)