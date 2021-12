Ebay-Kleinanzeigen: Integrierte Versandmöglichkeit soll Verkauf vereinfachen

Ebay-Kleinanzeigen integriert Versandmöglichkeiten. Verkäuferinnen und Verkäufer können angeben, ob sie ihre Ware über DHL oder Hermes versenden, und erhalten Tipps zur Auswahl der richtigen Paketgröße. Das beliebte Kleinanzeigenportal will damit den Secondhand-Handel vereinfachen. Zuvor wurde die Option in den letzten Wochen in der Kategorie "Smartphones" getestet und ist jetzt für alle versandfähigen Waren möglich.

Versandkosten-Recherche soll entfallen

Sobald Verkäufer eine Anzeige auf Ebay-Kleinanzeigen aufgeben, können sie über die Webseite oder die Ebay-Kleinanzeigen-App Angaben zum Versand machen. Mit der neuen Option erhalten sie jedoch Tipps für die Auswahl der richtigen Paketgröße – die Preise für den Versand ändern sich nicht. Dadurch soll lediglich die Versandkosten-Recherche entfallen. Sofern Verkäufer für den Versand DHL ausgewählt haben, ist nach erfolgreichem Verkauf der direkte Erwerb eines Versandetiketts möglich. Mit dem Etikett können Verkäufer das Paket bei DHL oder dem DHL-Zusteller abgeben.

Die beiden Versandhändler Hermes und DHL wurden ausgewählt, da sie laut Ebay Kleinanzeigen deutschlandweit zu den beliebtesten gehören. Außerdem beinhalten sie die Sendungsverfolgung und Haftung. "Mit rund 29.000 Annahmestellen bei DHL sowie mehr als 16.000 Paketshops bei Hermes finden Verkäufer stets eine Versandstelle in ihrer unmittelbaren Umgebung", so Ebay-Kleinanzeigen-Geschäftsführer Paul Heimann. Dennoch können Verkäufer auch weiterhin eigene Versandpreise festlegen.

(mack)