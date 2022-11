Ebay schrumpft weiter, aber übertrifft Erwartungen: Aktie zieht an

Ebay hat im von Inflations- und Konjunktursorgen geprägten Sommerquartal einen weiteren Umsatzrückgang verzeichnet. In den drei Monaten bis Ende September 2022 sanken die Erlöse gegenüber dem Vorjahreswert um fünf Prozent auf 2,4 Milliarden US-Dollar (2,45 Milliarden Euro), wie die Online-Handelsplattform am Mittwoch bekannt gab. Der bereinigte Gewinn fiel um sieben Prozent auf 552 Millionen Dollar.

Seit dem Ende des Online-Bestellbooms in der Pandemie tut sich Ebay schwer. Auch die Nutzerzahlen gingen zuletzt deutlich zurück. Dennoch übertrafen die Quartalsergebnisse sowohl die eigenen als auch die Erwartungen des Marktes. Noch vor einem Jahr hatte Ebay die Anleger mit halbiertem Gewinn und weniger rosigen Aussichten enttäuscht.

Analysten hatten mit einem schlechteren Ergebnis gerechnet, nachdem die Zahlen im Vorquartal ebenfalls zurückgegangen waren. Doch auch im Frühjahr hatte Ebay trotz Umsatzknicks die Erwartungen übertroffen, sodass die Aktie einen Sprung nach oben machte. Jetzt zog das Papier nachbörslich erneut an. Zeitweise stieg die Aktie um 10 Prozent, schloss aber bei einem Plus von rund 7,5 Prozent.

Verhaltener Ausblick und Wachstumschancen

Im Schlussvierteljahr, das normalerweise vom Weihnachtsgeschäft profitiert, rechnet Ebay mit einem Umsatz zwischen 2,4 Milliarden und 2,5 Milliarden Dollar. Ende 2021 waren es noch 2,6 Milliarden Dollar, als Ebay die Ausschüttungen an Aktionäre erhöhte, obwohl die Plattform auch damals bereits weniger genutzt wurde.

Langfristig sieht Ebay Wachstum in verschiedenen Bereichen. So sollen etwa die Werbeeinnahmen bis 2025 verdoppelt werden und hier sei das Unternehmen im Plan. Das Geschäft mit sogenannten "Trading Cards" (Sammelkarten) habe sich innerhalb von drei Jahren sogar mehr als verdoppelt, während andere Marktsegmente, auf die sich Ebay fokussieren will, nach Firmenangaben 20 Prozent stärker wachsen als geplant.

(fds)