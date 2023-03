"Smartbike" Ebii: Acer steigt mit inteligentem E-Bike in den Fahrradmarkt ein

Acer steigt mit dem Ebii in den Bau von E-Bikes ein. Das Pedelec bezeichnet Acer als "das KI-gesteuerte Smartbike für Städter". Zumindest das geringe Gewicht von 16 kg dürfte dem urbanen Rad-Pendler entgegenkommen.

Das Acer Ebii erinnert mehr an ein Klapprad als an ein ausgewachsenes E-Bike. Zusammenklappen lässt sich der stabile Alurahmen allerdings nicht. In ihm steckt ein Akku sowie eine intelligente Steuerbox, die es ermöglichen soll, dass sich das E-Bike dem Fahrstil und den Vorlieben seines Fahrers mit der Zeit anpasst.

Das ungefederte Bike selbst wiegt 16 kg. Als Pedelec bietet es eine elektrische Tretunterstützung bis 25 km/h, das Bike geht also konform mit der hiesigen Straßenverkehrsordnung. Eine Akkufüllung soll für bis zu 110 km ausreichen, verspricht Acer. Aufgeladen werden kann er innerhalb von 2,5 Stunden über das beiliegende Netzteil. Wer will, kann den 460-Watt-Akku entnehmen und als Powerbank verwenden. Hippe E-Radler können so ihre Smartphones, Notebooks oder anderen elektronischen Geräte unterwegs wieder aufladen, ohne auf eine Steckdose angewiesen zu sein.

Die Fahrtechnik des Acer Ebii ist eher einfach. Das liegt am 250-Watt-Nabenmotor, der das Pedelec ungünstigerweise über das Vorderrad antreibt. Gebremst wird über hydraulische 160-mm-Scheibenbremsen.

Intelligente Fahrunterstützung

Eine Gangschaltung hat das über einen Riemen angetriebene Pedelec nicht. Der Motor gibt "automatisch die gewünschte Leistung" ab und soll so für ein "angenehmes Fahrerlebnis" sorgen. Dazu beitragen soll die eingebaute Künstliche Intelligenz (KI), der ebiiAssist. Er soll sich dem Fahrstil des Fahrers und den Fahrbedingungen anpassen können und entsprechende Fahrunterstützung liefern.

Darüber hinaus kann über die dazugehörige ebiiGO-App das Fahrrad über ein eingebautes GPS geortet und bei Bedarf aus der Ferne ver- und entriegelt werden. Das soll auch automatisch über Bluetooth klappen. Sobald man sich von dem E-Bike mit seinem gekoppelten Smartphone entfernt, verriegelt das Ebii, kommt man wieder in seine Nähe, entriegelt es. Auch das Navigieren ist über die App möglich.

Der Akku kann entnommen und als Powerbank verwendet werden. (Bild: Acer)

Die Laufräder sind 20 Zoll groß und pannensicher ausgeführt. Statt einem Schlauch im Inneren gibt es ein flexibles schaumstoffartiges Innenleben. Das Vorderrad ist an einer einarmigen Gabel aufgehängt.

Etwas mehr Hightech verspricht die Kollisionserkennung. Sensoren sollen auf entgegenkommende Fahrzeuge oder andere Objekte aufmerksam machen. Darüber hinaus gibt es eine 360-Grad-Umgebungsbeleuchtung, die auf Fahrzeuge reagieren können soll.

Unklar ist derzeit noch, was das Acer Ebii kosten soll. Einen Preis nannte Acer genauso wenig wie einen Deutschlandstart.

Lesen Sie auch Stadtflitzer oder Transportrad: Welches E-Bike zu Ihnen passt

(olb)