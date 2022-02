Echo Buds: Amazons In-Ears kommen nach Deutschland

Amazon bringt seine In-Ear-Kopfhörer Echo Buds auch in Deutschland in den Handel. Die Earphones können ab Mittwoch im Amazon-Store in Österreich und Deutschland gekauft werden. Üblicherweise kosten die Kopfhörer 120 Euro, zum Marktstart sind sie aber vorübergehend für 80 Euro erhältlich.

Bei den In-Ears handelt es sich bereits um die zweite Generation der Echo Buds, die im US-Heimatmarkt von Amazon schon seit April des vergangenen Jahres verfügbar sind. Die 2019 veröffentlichte erste Generation der Echo Buds war in Deutschland nie in den Handel gelangt. Entsprechend vermarktet Amazon die Kopfhörer, die in den USA Echo Buds 2 heißen, in Deutschland offenbar schlicht als Echo Buds.

Im Gegensatz zur ersten beherrscht die zweite Generation der Echo Buds echtes Noise-Cancelling, dessen Technik dieses Mal Amazon selbst entwickelt hat. Die Technik zur Geräuschreduzierung der ersten Generation hate sich Amazon von Bose geborgt.

15 Stunden am Stück

Die Echo Buds 2 sind außerdem nach IPX4 gegen Spritzwasser geschützt und können damit sorgenfrei beim Sport und bei leichtem Regen getragen werden. Laut Amazon wurden die In-Ears auf "hohe Wiedergabetreue" bei Bässen und Höhen getunt. Bei den Echo Buds 2 sind laut Amazon 5 Stunden Betrieb mit aktivierter Noise-Cancelling-Technik möglich, das Ladecase kann die In-Ears zweimal komplett vollladen. Das ergibt eine Gesamtlaufzeit von 15 Stunden – im Vergleich zu Konkurrenzprodukten reicht das für ein solides Mittelfeld.

Wie in den USA gibt es die Echo Buds auch in Deutschland und Österreich in zwei Varianten, die sich nur beim Ladecase unterscheiden: Die Variante für regulär 120 Euro kommt mit einem Etui, das kein kabelloses Laden ermöglicht. Wer das Ladecase mit drahtloser Ladetechnik haben möchte, zahlt 20 Euro mehr.

(dahe)