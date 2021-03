Echo Show 10 kommt mit Videoüberwachung nach Deutschland

Amazon hat den Vorverkauf seines smarten Displays Echo Show 10 in Deutschland gestartet. Das im vergangenen Herbst vorgestellte Smart Display kostet 250 Euro und wird ab dem 14. April geliefert. Pünktlich zum Start des Echo Show 10 ergänzt Amazon seine Smart Displays außerdem um eine Funktion, mit denen sich das Zuhause über die integrierten Kameras überwachen lässt.

Diese "Live View" genannte Funktion gibt es in den USA schon länger, nun ist sie auch in Deutschland verfügbar. Sie ist in Kombination mit dem Echo Show 10 wegen dessen drehbaren Displays besonders mächtig, funktioniert aber auch auf anderen Echo-Show-Geräten. Auf die Überwachungsfunktion kann man innerhalb der Alexa-App zugreifen, der Live-Feed lässt sich außerdem auf einem anderen Smart Display anzeigen.

Heimüberwachung bei einem Echo Show 8: Die Funktion lässt sich am Gerät abschalten. Ist sie aktiviert, kann der Nutzer beispielsweise einen Warnton und eine Videoverzögerung einschalten. (Bild: heise online; nij)

Damit die Heimüberwachung funktioniert, muss sie in den Geräteeinstellungen des Smart Displays aktiviert werden. Wird sie eingeschaltet, spielt der Echo Show einen Ton ab und weist auf dem Display auf die stattfindende Videoübertragung hin. So soll verhindert werden, dass Nutzer ohne eigene Kenntnis ausspioniert werden. Außerdem kann am Smart Display eine Verzögerung eingestellt werden, in der das Bild nur unscharf dargestellt wird.

Echo Show behält Personen im Blick

Heikel ist die Funktion gerade mit dem neuen Echo Show 10: Dessen drehbares Display kann so eingestellt werden, dass es Personen im Raum verfolgt. Gedacht ist dieses Feature beispielsweise für Videotelefonate, es funktioniert aber auch mit der Videoüberwachung. Laut Amazon bewegt sich der bürstenlose Motor des Echo Show 10, der das Display dreht, völlig lautlos.

Der Echo Show 10 blickt über eine 13-Megapixel-Weitwinkelkamera in den Raum und zeigt Inhalte auf seinem 10 Zoll großen Display an. Die Kamera lässt sich auf Wunsch mit einer integrierten Abdeckung abschalten.

(dahe)