Echo Show 15: Amazons Wand-Display ist bis Mai ausverkauft

Amazons neues Smart-Display Echo Show 15 ist ausverkauft: Wer den seit dem heutigen Donnerstag offiziell erhältlichen neuen Show in den Warenkorb legt, muss sich auf Wartezeiten bis zum 10. Mai einstellen.

Vorbestellen kann man den Echo Show 15 schon seit Januar. Unklar ist, ob alle Vorbestellerinnen und Vorbesteller ihr Gerät pünktlich geliefert bekommen oder ob sie sich ebenfalls auf Lieferverzögerungen einstellen müssen. Die Situation erinnert an den Marktstart des Vorgängermodells Echo Show 10, der ebenfalls unmittelbar ausverkauft war und erste Monate später geliefert werden konnte.

Amazons Echo Show 15 ist das erste Smart-Display des Unternehmens, das an der Wand befestigt werden soll. Wer den Echo Show 15 stellen möchte, muss einen Klappständer für 30 Euro dazubestellen. Der Echo Show 15 selbst kostet 250 Euro und ist damit genauso teuer wie das Vorgängermodell.

Großes Display mit mehr Inhalt

Die neue Ausgabe hat aber ein größeres Display: Der Bildschirm des Echo Show 16 ist 15,6 Zoll groß und zeigt Full-HD-Auflösung von 1920 × 1080 Pixeln. Den zusätzlichen Platz will Amazon mit einem überarbeiteten Startbildschirm und frischen Alexa-Widgets nutzen. So kann der Echo Show 15 etwa Familienkalender, To-do-Listen und Erinnerungen auf dem Startbildschirm anzeigen. Widgets lassen sich nach eigenen Vorstellungen anordnen und aktualisieren sich automatisch. Der Echo Show 15 hat außerdem einen alternativen Modus, in dem er wie ein Bilderrahmen Fotos und Kunstwerke anzeigt.

Außerdem kann man auf dem großen Display des Echo Show 15 Videos schauen. Verfügbar sind etwa Inhalte von Prime Video, Netflix und den Mediatheken der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten. Auch Videostreams von Türklingeln der Amazon-Tochter Ring können auf das Display geworfen werden.

Die Inhalte auf dem Display des Echo Show 15 sollen mit einer Funktion namens "visuelle ID" personalisiert werden. Dafür erkennt Alexa verschiedene Nutzerinnen und Nutzer und passt den Bildschirm entsprechend an, wenn eine registrierte Person vor dem Echo Show 15 steht.

(dahe)