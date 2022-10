Ecoflow bringt drei neue, mobile Akkustationen unter 1 kWh raus

Hersteller Ecoflow erweitert sein Angebot an mobilen Akkustationen unter einer kWh Speicherkapazität mit gleich drei neuen Modellen. Die River 2 verfügt über 256 Wh Kapazität, die River 2 Max über 512 Wh und die River 2 Pro bringt 768 Wh mit. Alle drei Powerstations sind mit Lithium-Eisenphosphat-Akkus (LiFePO4) ausgerüstet, Ecoflow verspricht auch nach 3000 Ladezyklen noch 80 Prozent Kapazität. Zuvor setzten die Modelle der River-Serie des Herstellers noch auf weniger zyklenfeste Lithium-Ionen-Akkus.

Die River 2 bietet auf dem deutschen Markt eine Wechselstrom-Steckdose mit reiner Sinuswelle und einer Leistung von bis zu 300 Watt. Kurzzeitig sollen durch einen sogenannten X-Boost-Modus aber auch bis zu 600 Watt möglich sein. Dazu kommen zwei USB-A-Anschlüsse (12 Watt), ein USB-C-Anschluss (60 Watt) und ein Zigarettenzünderausgang (100 Watt). Die kleinste der Powerstations ist 245 x 214 x 142 mm groß und wiegt 3,5 Kilogramm.

Aufladung an der Steckdose in rund 60 Minuten

Bei der River Max finden sich zwei Wechselstrom-Steckdosen mit 500 Watt elektrischer Leistung und kurzfristiger X-Boost-Spitze bis 1000 Watt. Bei der Pro-Variante sind es drei AC-Steckdosen mit je 800 Watt und bis zu 1600 Watt im X-Boost. Die beiden größeren Stationen bringen dazu noch zwei USB-A-Ausgänge (12 Watt) mit sowie einen USB-C-Ausgang (100 Watt), einen Zigarettenzünderausgang (126 Watt) und zwei DC5521-Ausgänge. Die River Max ist 270 x 260 x 196 mm groß und bringt 6 Kilogramm auf Waage. Beim größten Modell, der Pro sind es 270 x 260 x 226 mm und ein Gewicht bei rund 8 Kilogramm.

Aufladen lassen sich die Powerstations wahlweise per Netzanschluss oder über einen Ladeeingang zum Anschluss von Solarmodulen. Bei der Aufladung über den Netzanschluss sollen sowohl River 2 als auch River Max in 60 Minuten von 0 auf 100 Prozent kommen. Die River 2 Pro benötigt dafür laut Hersteller 70 Minuten. Für die Ladung per Solarmodul können an die River 2 bis zu 110 Watt Leistung angeschlossen werden (11-30V, 8A), an die River 2 Max und die River 2 Pro je bis 220 Watt (11-50V, 13A).

Alle drei Geräte haben ein Display für die Anzeige von Ladestand und weiteren Informationen. Dazu kommt eine Möglichkeit zur Steuerung über die Ecoflow-App, die Powerstations verbinden sich dafür via Bluetooth oder WLAN. Ecoflow gibt fünf Jahre Garantie auf die Modelle der River-2-Serie, preislich ist die River 2 mit 300 Euro die Einstiegsvariante. Die Max ist für 600 Euro zu haben, die Pro für 800 Euro. Ab dem 9. November soll der Verkauf beginnen.

(axk)