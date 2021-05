Eero 6: Erster HomeKit-Router mit Wi-Fi 6

Eero ist der erste HomeKit-Router mit Support für Wi-Fi 6. Mit einem Firmware-Update für das Eeero-6-System hat die Amazon-Tochter die Unterstützung für Apples Smart-Home-Protokoll nachgereicht: Die Basisstation lässt sich damit der auf iPhones, iPads und Macs vorinstallierten Home-App hinzufügen und wird zu einem "mit HomeKit gesicherten Router" (HomeKit Secure Router). Die Einrichtung von HomeKit lässt sich über die Eero-App für iOS in der jüngsten Version 6.7.0 im Reiter "Entdecken" durchführen.

Eero hat als erster Router-Hersteller im vergangenen Jahr HomeKit-Support eingeführt, dieser war bislang aber nur für die älteren Eero- und Eero-Pro-Modelle verfügbar.

Abschottung von Smart-Home-Hardware

Mit HomeKit gesicherte Router erlauben es, für alle HomeKit-kompatiblen Smart-Home-Geräte eigene Sicherheitseinstellungen vorzunehmen, um so für eine geringere Angriffsfläche zu sorgen – besonders im Fall möglicher Schwachstellen einzelner Smart-Home-Hardware. So lassen sich etwa die Verbindungen der Heimautomationsgeräte ins Internet zu blockieren, um so eine heimliche Datenübermittlung generell zu verhindern.

HomeKit-Router bieten ingesamt drei Stufen an, die von der kompletten Abschottung einzelner Smart-Home-Hardware bis hin zum unbeschränkten Zugriff auf Internet und andere Geräte im Netzwerk reichen. Ein Automatik-Modus lässt zumindest bestimmte Verbindungen zu, damit Geräte etwa weiterhin Updates vom Server des Herstellers beziehen können.

HomeKit-Hub vorausgesetzt

HomeKit-Router setzen mindestens ein iPhone oder iPad mit neuester iOS-Version voraus sowie eine HomeKit-Steuerzentrale, diese Funktion kann ein HomePod, ein Apple TV oder ein entsprechend konfiguriertes iPad übernehmen. Bislang führen nur die Amazon-Tochter Eero und Linksys HomeKit-Secure-Router im Programm, Apple selbst hat sein Geschäft mit WLAN-Basisstationen 2018 aufgegeben.

(lbe)