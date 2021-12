Ehemalige Stimme für Tiktoks Text-to-Speech-Funktion wird vermietet

Die ursprüngliche Stimme hinter der Text-to-Speech-Funktion von Tiktok – die von der kanadischen Synchronsprecherin Bev Standing stammt – kann aufgrund eines neuen Geschäftsmodells von Dritten eingesetzt werden. Dafür arbeitet Standing mit zwei Unternehmen für Sprachtechnologien zusammen. Zuvor hatte ihre Klage wegen einer angeblich unrechtmäßigen Nutzung ihrer Stimme auf Tiktok Aufsehen erregt.

Neues Geschäftsmodell

Aufgrund des wachsenden Interesses an synthetischen Medien kamen laut Matt Lehmann, COO des europäischen Startups Aflorithmic, in jüngster Zeit immer wieder Bedenken zu den Persönlichkeitsrechten von Synchronsprechern auf. Stimm-Lizenzierungen sollen es nun Sprecherinnen und Sprechern ermöglichen, mit ihren Stimmen Einnahmen zu erzielen. Für diese Zwecke vermarktet Bev Standing ihre Stimme zum einen mit Aflorithmic und zum anderen mit einem aus Boston stammendem Unternehmen namens Vocalid. Vocalid will Synchronsprechern durch Partnerschaften ebenfalls die Kontrolle über ihre Stimme zurückgeben.

Das Startup Aflorithmic hat unter anderem mit der synthetisch nachgestellte Stimme von Albert Einstein von sich reden gemacht. Aflorithmics api.audio-Plattform ermöglicht Entwicklern das Erstellen von Audioinhalten. So ist die Stimme von Bev Standing dort für Voice-Over, Audio-Werbung oder Text-to-Speech-Inhalte verfügbar.

Klage gegen Tiktok

Im Mai 2021 reichte Standing gegen das hinter Tiktok stehende Unternehmen Bytedance eine Klage ein, da dieses zuvor ohne Erlaubnis ihre Stimme für Tiktoks Text-zu-Sprache-Funktion verwendet hatte. Standing war der Ansicht, Aufnahmen für chinesische Übersetzungen gemacht zu haben. Die anschließende Verwendung ihrer Stimme für die Kurzvideoplattform sei nicht abgesprochen gewesen. Tiktok selbst hatte sich zu den Vorwürfen laut dem US-Medium The Verge nie geäußert, änderte die Stimme seiner Text-zu-Sprache-Funktion aber ungefähr zwei Wochen nachdem die Klage eingereicht wurde. Nach Zahlung eines nicht weiter benannten Geldbetrags sei der Streit im September 2021 beigelegt worden. Dennoch gab es aufgrund der Beliebtheit der Stimme von Bev Standing Videos darüber, wie selbige mit einem Hack zurückerlangt werden kann.

(mack)