Eigene Hintergründe in Microsoft Teams nun direkt auswählbar

Microsoft Teams bekommt eine Erweiterung der Funktion für Hintergründe. Statt wie bisher nur Vorlagen nutzen zu können, lässt die Software nun auch zu, dass man eigene Bilder erstellt und hochlädt.

Die Funktion findet sich in der bereits bekannten Auswahl für die Hintergründe unter den drei Punkten bei einem Anruf. Oberhalb der von Microsoft angebotenen Vorlagen erscheint dort nun die Option "Neue hinzufügen". Nach dem Upload ist das ausgewählte Bild in der Galerie verfügbar – zu finden ganz unten in der Liste.

Allerdings können Admins die Funktion unterbinden. Die hochgeladenen Bilder lassen sich zudem nicht mehr direkt aus der Galerie entfernen. Über den Explorer kann man aber auf die Uploads zugreifen.

Mit einem Trick ließen sich auch zuvor schon eigene Hintergründe bei Teams einbinden. Dafür musste man ebenfalls unter Windows über den Datei-Explorer gehen. Eine Anleitung, um eigene Hintergründe beim Videochat zu benutzen, gibt es von den Kollegen der c't.

(emw)