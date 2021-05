Ein Archivschatz mit Agfamatic 1000: Die Bilder der Woche (KW 20)

In dieser Bilderwoche zeigt so mancher Galerie-Fotograf ein Archivbild. Tierfoto-Spezialistin Nephentes Phinena beispielsweise hat eine Aufnahme aus dem Jahr 2018 wiederentdeckt, die sie im Vogelpark Walsrode aufgenommen hat. Fotograf Joachim Kiner ist noch weiter zurückgegangen und hat eine Aufnahme aus dem Jahr 1976 in unsere Galerie geladen. Wiederentdeckt hat er sie beim Ausmisten seines Fotoarchivs.

Entstanden ist die Fotografie mit einer Agfamatic 1000, einer Pocketkamera mit Filmkassette und Einfachbedienung. Die Qualität des Originals war eher schlecht, der Weg zum digitalen Bild deshalb steinig, schreibt Kiner. Doch seine Mühe hat sich gelohnt, denn das Foto "Strandläufer" sticht dank seiner weichen, träumerischen Anmutung definitiv heraus. Alle Bilder des Tages der vergangenen Woche finden Sie in unserer Bilderstrecke.

Mit der Aufnahme "Portrait of the pianist Nadia Mokhtari" eröffnen wir die neue Bilderwoche. Sie kommt von Fotograf Gernot Schwarz und entstand im Rahmen eines Auftrags: "Die Konzertpianistin Nadia Mokhtari bat mich um Porträtfotos. Als Location wählten wir das Opernhaus in Düsseldorf, dort gab sie häufig Konzertabende. Die Opernleitung stellte uns das gesamte Haus für Fotoaufnahmen zur Verfügung", so Schwarz.



(Bild: Gernot Schwarz)

