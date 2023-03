Ein Klassiker: Apple Music Classical kommt am 28. März

Auf ungewöhnliche Art und Weise hat Apple jetzt publik gemacht, wann die lang erwartete Klassik-App – Apple Music Classical – erscheint. Diese ist jetzt nämlich zum Vorbestellen im App Store aufgetaucht. Der Begriff Vorbestellen verwirrt dabei ein wenig, denn die App kostet kein Geld und das Vorbestellen dient nur dazu, dass sie am Erscheinungstag automatisch geladen wird. Ab dem 28. März soll sie mit fünf Millionen Titeln zum Abruf stehen.

Apple wirbt mit dem größten Klassik-Katalog der Welt und einer speziell entwickelten Suchfunktion. Die Musikstücke sollen mit Hi-Res Lossless mit einer maximalen Auflösung von 192 kHz/24 Bit zur Verfügung stehen und auch in 3D-Audio abrufbar sein. Wer Neues kennenlernen möchte, kann auf 700 von Experten kuratierte Playlists zurückgreifen. Zusätzlich soll es Komponistenbiografien, Anleitungen für viele bedeutende Werke und mehr zum Stöbern und Nachlesen geben.

Für Music-Abonnenten ohne Zusatzkosten

Apple Music Classical soll für Abonnenten von Apple Music ohne zusätzliche Kosten zur Verfügung stehen. Das Angebot ist laut Apple weltweit verfügbar, wo Apple Music angeboten wird, mit Ausnahme von China, Japan, Korea, Russland und Taiwan. Voraussetzung ist ein iPhone, auf dem mindestens iOS 15.4 installiert ist sowie eine Internetverbindung während des Hörens. Zu weiteren Abrufmöglichkeiten auf dem Mac oder anderen Apple-Geräten gibt es aktuell noch keine Auskünfte.

Der Klassik-Dienst war bereits im August 2021 von Apple angekündigt worden und sollte eigentlich bis spätestens Ende 2022 an den Start gehen. Warum daraus nichts wurde, blieb unbekannt und lange hüllte sich Apple in Schweigen, ob überhaupt noch etwas geplant ist. Grundlage des neuen Services ist der im Jahr 2021 übernommene Dienst Primephonic.

Zuletzt gab es neue Hinweise

In den vergangenen Monaten kündete eine zunehmende Zahl von indirekten Hinweisen davon, dass Apple Music Classical immer noch ein Thema für Apple ist. So wurden Textfragmente in iOS 16.3 entdeckt, die auf die jetzt angekündigte App hinweisen. Erwartungen, dass Apple den Dienst schon zur Markteinführung des neuen HomePods Anfang Februar startet, zerschlugen sich dann aber wieder. Jetzt, so scheint es, hat das Warten ein Ende.

(mki)