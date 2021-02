Ein Koffer voller kostenloser Windows-System-Utilitys

Die Mitarbeiter bei Microsoft produzieren Windows nicht nur, sondern arbeiten auch selbst damit. Dabei kommen ihnen nicht nur immer wieder Ideen für hilfreiche Systemwerkzeuge, sondern – wie das so ist, wenn Fachleute ein eigenes Produkt einsetzen – sie setzen sie auch um. Zwar integriert Microsoft nicht alles in Windows, was dabei herauskommt, doch vieles können Sie kostenlos herunterladen.

Ein gutes Beispiel für solche System-Utilitys, die das Leben mit Windows bequemer machen, ist die aktuelle Neuauflage der beliebten PowerToys. Mit diesen quelloffenen Werkzeugen belegen Sie Tasten und Tastenkombinationen neu, verteilen Fenster flexibler auf dem Desktop, als das mit Bordmitteln möglich wäre, und erhalten einen kachelfreien Programmstarter.

Windows an die eigenen Bedürfnisse anpassen

Den Tastatur-Manager kann man zum Beispiel so einstellen, dass sich die Feststelltaste wie die Umschalttaste verhält (sinnvoll für alle, die beim Tippen dauernd aus Versehen auf die Feststelltaste kommen). Oder wenn das Kopieren und Einfügen nicht nur per Strg+C und Strg+V ausgelöst werden soll, sondern auch per Alt+C und Alt+V. Das kann etwa bei ungewohnten Tastaturlayouts praktisch sein, bei denen es immer wieder zu Fehlgriffen kommt.

Wer viele Fotos auf ein vordefiniertes Format verkleinern und/oder zurechtstutzen will, findet mit der Funktion Bildgrößenänderung einen praktischen Batch-Resizer. Er lässt sich per Rechtsklick auf Bilddateien im Explorer und Klick auf "Größe von Bildern ändern" aufrufen. In den PowerToys-Einstellungen legt man dafür Zielgrößen nach Wunsch fest und stellt für jede einzelne ein, was passieren soll, wenn das Seitenverhältnis nicht passt. Zur Wahl stehen "Füllen" (sprich: überstehende Ränder werden abgeschnitten), "Anpassen" (Höhe oder Breite fallen dann kleiner aus, als die Zielgröße vorgibt) sowie "Dehnen" (Bild wird gestreckt oder gestaucht).

Fans der Textkonsole kommen in der aktuellen Ausgabe der c't ebenfalls auf ihre Kosten: Es werden Utilitys vorgestellt, die Benutzern der Eingabeaufforderung und der PowerShell das Leben erleichtern. Auch Skript-Programmierer werden bei Microsoft fündig – Visual Studio Code ist einer der beliebtesten Editoren für diesen Zweck.

Prozesse kontrollieren

Die wohl größte Microsoft-Sammlung von Systemwerkzeugen ist allerdings die Sysinternals-Suite. Die enthält einige Klassiker: "Autoruns" zeigt alle Programme, die Windows beim Hochfahren mitstartet, der "Process Explorer" ist ein mächtiger Taskmanager und der "Process Monitor" protokolliert alle(!) Zugriffe auf Dateien, Ordner und Registry. Doch in der Suite stecken noch über 70 weitere Werkzeuge.

In der Suite gibt es einige besonders herausragende Programme: Der alternative Taskmanager Process Explorer zeigt nicht nur an, welche Prozesse laufen und welche übergeordneten Prozesse sie jeweils gestartet haben. Er verfügt auch in der Menüzeile über ein Fadenkreuz (rechts neben dem kleinen Fernglas). Das ist praktisch, wenn beispielsweise eine Fehlermeldung aus dem Nichts erscheint, die Sie keinem Programm zuordnen können. Ziehen Sie das Fadenkreuz mit gedrückter linker Maustaste auf das Fehlermeldungsfenster und schon markiert der Process Explorer das dazugehörige Programm.

Sie haben das Programm gar nicht selbst gestartet? Dann wird Windows es beim Hochfahren automatisch mitgestartet haben ("Autostarts"). In diesem Fall hilft Autoruns weiter, denn es zeigt alle Autostarts an.

Flinker Virenscanner

Beide Programme können ausführbare Dateien vom Onlinedienst VirusTotal prüfen lassen. Dieser wird unter virustotal.com von Google betrieben. Er prüft hochgeladene Dateien jeweils mit über 70 Virenscannern. Das geht üblicherweise rasend schnell, weil die Programme nicht die Dateien selbst hochladen, sondern bloß Prüfsummen. Nur, wenn noch kein Programm mit der Prüfsumme von VirusTotal untersucht wurde, ist das Hochladen der Datei selbst erforderlich, was die Programme aber nur auf ausdrückliche Anweisung machen.

Um diese Prüfung im Process Explorer zu aktivieren, klicken Sie in der Menüleiste nacheinander auf "View" und "Select Colums" und setzen dann ein Häkchen vor "VirusTotal". Anschließend bekommen Sie auf einen Blick eine Schnelleinschätzung, ob wohl gerade Schädlinge aktiv sind. Bei Autoruns aktivieren Sie die Prüfung unter "Options/Scan Options" und sehen so, ob etwas als schädlich Eingestuftes automatisch mitstartet.

Obacht: Wenn kein Virenfund angezeigt wird, bedeutet das nicht, dass nichts da ist, denn manche Schädlinge können sich vor dieser Art der Entdeckung schützen.