Ein Selfie und ein Stern: James Webb Space Telescope sendet erste Bilder

Das James-Webb-Weltraumteleskop hat zum ersten Mal Bilder von seinem Einsatzort zur Erde geschickt. Sie dienen der Kalibrierung während der derzeitigen Ausrichtung des komplizierten Spiegels des Teleskops. Das erste zusammengesetzte Bild zeigt einen bestimmten Stern, wie er in jedem der 18 Teilspiegel erscheint, erklärt die Nasa. Das Zweite ist ein 'Selfie' des Teleskops von einer separaten Linse, die zur Überwachung auf den Spiegel gerichtet ist.

18 Mal einen Stern anvisiert

Wie die Nasa in einem Blogbeitrag berichtet, richtete das Teleskop seinen Spiegel auf den Stern HD 84406 im Sternbild Großer Bär, der sich für einen Test besonders eignet, weil sich in seiner Umgebung keine ähnlich hellen Sterne befinden. Auf der Aufnahme sind 18 unterschiedlich helle Punkte zu sehen, es handelt sich um denselben Stern, wie ihn die 18 Segmente des Spiegels reflektieren. Die Serie von Aufnahmen begann demnach am 2. Februar, das Teleskop wurde dazu auf 156 Positionen rund um den Stern ausgerichtet und erzeugte 1560 Bilder (54 Gigabytes an Daten).

Das soll laut Nasa dazu beitragen, den Spiegel korrekt auszurichten. Die Weltraumbehörde veröffentlichte dazu außerdem eine kurze Animation, die illustriert, wie das Team in den kommenden Wochen das Teleskop ausrichten will: Jeder der 18 Punkte soll zunächst fokussiert werden, anschließend sollen die 18 Bilder zu einem Gesamtbild vereint werden (eine ausführliche Animation mit mehr Informationen findet sich in einem Video, das in den Blogbeitrag eingebunden ist). Eine zweite Version dieses Bilds mit den 18 Einzelaufnahmen zeigt, zu welchem Spiegelsegment die Punkte jeweils gehören.

Bild 1 von 3 James Webb Space Telescope – erste Bilder (3 Bilder) Dieses Bildmosaik wurde erstellt, indem das Teleskop auf einen hellen, isolierten Stern im Sternbild Ursa Major, bekannt als HD 84406, gerichtet wurde. Dieser Stern wurde ausgewählt, weil er leicht zu erkennen ist und nicht von anderen Sternen ähnlicher Helligkeit überlagert wird.

(Bild: Nasa)

Ein Selfie auf dem Weg zur Betriebstemperatur

Außerdem veröffentlichte die Nasa ein weiteres Foto, das von einer speziellen Kamera an der Near Infrared Camera (NIRCam) stammt und das Teleskop selbst zeigt. Diese scherzhaft "Selfie" genannte Aufnahme zeigt den Primärspiegel des Teleskops und dient zur Kontrolle der Spiegelsegmente. Darauf ist ein stark erhellter Teilspiegel zu erkennen, der gerade auf einen Stern gerichtet ist.

Diese Aufnahmen sind Teil der Feinkalibrierung des Teleskops, die ungefähr drei Monate dauern dürfte und eine enorme Präzision erfordert. Bevor es seine wissenschaftliche Arbeit aufnahmen kann, muss es außerdem noch weiter abkühlen (auf 40 Kelvin oder minus 233 Grad Celsius).

