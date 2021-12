Ein erster Blick ins Programm der Security-Konferenz secIT 2022

Große Teile des redaktionellen Programms der Security-Konferenz secIT 2022 sind fertig. Wer sich im Alltag mit IT-Security beschäftigt, bekommt auf der Veranstaltung viele nützliche Anleitungen, weiterführende Informationen und Tipps, wie man Netzwerke und Systeme effektiv absichert.

Dabei stehen die Inhalte und an erster Stelle. Die Teilnehmer sollen mit handfesten Fakten, die sie direkt in ihrem IT-Alltag umsetzen können, aus der Konferenz gehen. Für das redaktionelle Programm zeichnen die Redatkionen von c’t, heise Security und iX verantwortlich.

Wie? Wann? Wo?

Geplant ist, dass die secIT am 30. bis 31. März 2022 im Hannover Congress Centrum (HCC) als 2G-Veranstaltung stattfindet. Am 29. März finden noch ganztägige Workshops statt. Bis 11. Februar 2022 gibt es im Ticket-Shop noch einen Frühbucherrabatt und ein 1-Tages-Ticket kostet 69 Euro und ein 2-Tages-Ticket schlägt mit 99 Euro zu Buche. Die Workshop-Teilnahme kostet extra.

In zwei Hallen präsentieren mehr als 50 Unternehmen ihre Tools, Services und Expertise. Auf drei Bühnen sind rund 50 Vorträge geplant. Außerdem gibt es noch circa 40 Expert-Talks und 20 Workshops.

Xenia Bogomolec, Gründerin und CEO von Quant-X Security & Coding, führt in ihrer Keynote aus, welchen Einfluss Quantentechnologien auf heutige Verschlüsselungsverfahren haben.

Nützliches Wissen

Bei den Workshops geht unter anderem um die Einführung in die Sicherheit von Azure AD & Office 365 und wie man Windows 10 und 11 sicher in Unternehmen einsetzt. Außerdem werden Social-Engineering-Tricks von Angreifern aufgedeckt und es gibt lebensrettende Tipps, wie man im Fall einer IT-Attacke am effektivsten reagiert.

Highlights im redaktionellen Vortragsprogramm bilden die Keynotes „Quantentechnologie - Neue Aspekte für IT-Sicheheit“ und „Einblick in einen Ransomware-Angriff anhand eines konkreten Vorfalls. Der Weg zurück zur Normalität und Lessons learned“. Darüber hinaus werden viele Mythen und Sagen aus dem Land der Webanwendungssicherheit aufgelöst und es gibt spannende Einblicke in Cyber-Attacken auf die „ganz Großen“. Ein Blick ins Programm lohnt sich auf jeden Fall.

(des)