Eine Frage der Inszenierung: Die Bilder der Woche (KW 43)

In der Fotografie gibt es Motive, die von Haus aus beeindruckend sind, ein überwältigendes Alpenpanorama, eine weiße Kreidefelsenküste oder die New Yorker Skyline zum Beispiel. Dann gibt es aber auch Motive, die auf den ersten Blick überhaupt nicht beeindrucken, weil sie entweder zu alltäglich, zu klein oder auch zu offensichtlich sind.

Unsere Galeriefotografen haben in dieser Woche genau solche Motive eindrucksvoll in Szene gesetzt.

Ein paar Trabbis

Über sein Foto einer Ansammlung geparkter Trabbis berichtet Cyril Gosselin (Tarictaxx):

„Bei einer Tour mit dem Weltballon in Berlin sind mir die unter dem Ballon auf dem Nachbargrundstück aufgestellten bunten Trabbis aufgefallen. Diese erinnerten mich einerseits an den bunten Inhalt einer Packung Smarties und durch ihre ordentliche Anordnung auch irgendwie an die Bilder von Ursus Wehrli. So habe ich sie fotografiert, obwohl sie eigentlich nicht zu meinen üblichen Motiven passen.“

Ein großer Glaskasten

Das würfelförmige Bürogebäude „The Cube“, das seit 2020 in direkter Nachbarschaft zum Berliner Hauptbahnhof steht, ist ein Bau mit auffälliger Glasfassade. Der Bau ist in den letzten Jahren meist in Farbe und mit Sonnenspiegelung abgelichtet worden. Fotograf Mike Schwalbach (Mike_FJ) über das Foto:

„Mehrfach umrundeten wir das Gebäude, um uns erst einmal einen Eindruck zu verschaffen. Währenddessen jeder für sich überlegte, wie man nun diesen gigantischen Würfel in Szene setzen kann. Schnell habe ich erkannt, dass die Wolken "zügig" ziehen, und so habe ich kurzentschlossen einen Graufilter eingesetzt, um auf eine längere Belichtungszeit zu kommen, um gleichzeitig dem Objekt auch mehr Dynamik zu verleihen. In solchen Fällen setze ich immer wieder ND-Filter ein. Die Nachbearbeitung des Bildes hielt sich insoweit in Grenzen, als dass nur leichte Korrekturen vorgenommen wurden. Die eigentliche s/w-Umwandlung selbst war mir persönlich zu "flau" und so wurden zusätzlich die Tiefen mit einem bestimmten von mir favorisierten und passenden Farbton versehen. An dem von mir präsentierten Gesamtergebnis war für mich wichtig, dass die Spiegelungen mit den vielen Details dem Betrachter zum Verweilen einladen. Gleichzeitig aber der Himmel mit seiner Bewölkung dem Motiv selbst nicht die Schau stiehlt.“

Ein kleiner Pilz

In der Naturfotografie sind es manchmal die kleinen Dinge, die für Fotografen besonders interessant sein können und die es herauszustellen gilt. Bei dem Motiv unseres Galeriefotografens (Toorbjakkix) handelt es sich um einen kleinen Pilz an einer Waldkante, der den meisten bei einem Waldspaziergang gar nicht auffallen würde. Er hat diesen Pilz jedoch so außergewöhnlich inszeniert, dass er fast wie von einem anderen Planeten wirkt. Zur Entstehung des Fotos schreibt er:

„Dieser gerade mal vier Zentimeter hohe Pilz stand so wunderbar exponiert da, dass ich ihn mittels einer Taschenlampe zum Leuchten bringen musste. Er bildet einen warmen Schutzraum im kühlen Wald.“

Alle Bilder des Tages der vergangenen Woche finden Sie in unserer Bilderstrecke.

(vat)