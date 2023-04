Eine Frage der Knöpfe: iPhone 15 Pro nun wohl doch mit veränderter Bedienung

Eigentlich war sich die Gerüchteküche weitgehend einig, dass Apple den im Herbst erwarteten Modellen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max neue Bedienknöpfe verpassen wird. Statt beweglicher physischer Drücker sollten es künftig nur noch Solid-State-Buttons sein, die über ein kapazitives Verfahren kontrolliert werden. Feedback beim Betätigen bekäme man dann über die in den Geräten steckende Taptic Engine, den Vibrationsmotor. Doch mittlerweile heißt es, dass Apple hier technische Schwierigkeiten in der Produktion habe und daher wieder auf das alte Konzept zurückwechselt. Nun gibt es eine ganz neue Entwicklung: Ein Leaker auf Twitter behauptet, dass Apple zumindest den Stummschalt-Schieber ersetzen werde.

Ein Action-Button für das iPhone

Damit würde Apple das von der Apple Watch bekannte Konzept eines Action-Buttons auf das iPhone holen. Dieser ist bei der Computeruhr frei konfigurierbar für verschiedene Aktionen. Ähnliches wäre beim Wechsel von einem Schiebeschalter für Mute/Stumm beim iPhone zu einem Knopf denkbar. Leaker Unknownz21, der in der Vergangenheit schon einmal richtig gelegen hatte, behauptet, das Lautstärke-Knopf-Konzept bleibt mit zweigeteiltem Design ähnlich wie zuvor – möglicherweise aber in Form eines "Rocker"-Switches, der in der Mitte eine Einkerbung hat. Der Stummschalt-Schieber verschwindet.

Weiteren Gerüchten zufolge bezeichnet Apple den neuen kleinen Knopf als "Ringer"- (für Klingelton) oder auch bereits "Action"-Knopf. Im iOS-Betriebssystem soll es dafür dann eine Konfiguriermöglichkeit geben. Gänzlich neu ist ein solcher Zusatzknopf allerdings nicht: Über ein Feature zur Barrierefreiheit kann man das Tippen auf die Rückseite des Bildschirms des iPhone schon lange als "Knopf" nutzen. Das funktioniert über den integrierten Bewegungs- beziehungsweise Beschleunigungssensor des Telefons.

Warum Solid State doch nicht kommt

Es ist recht erstaunlich, dass Apple aktuell noch an so relativ fundamentalen Hardware-Features schraubt – eigentlich geht das iPhone 15 so langsam in die Produktion. Dennoch soll der Konzern daran weiter arbeiten und nun eben die Entscheidung getroffen haben, von Solid State abzurücken. Aufgrund "ungelöster technischer Probleme vor der Massenproduktion" habe Apple die geplante große Umstellung auf Buttons mit Drucksensoren ("Solid-State-Buttons") aufgegeben, hieß es in dieser Woche von Marktbeobachtern mit tiefem Einblick in Apples Lieferkette.

Das iPhone 15 Pro befinde sich derzeit in der Hardware-Testphase und die Rückkehr zum bisherigen Tasten-Design vereinfache die weitere Entwicklung letztlich, hieß es unter anderem vom bekannten Apple-Experten Ming Chi Kuo aus Taiwan. Er rechne deshalb nicht mit einer nennenswerten Verzögerung der Massenproduktion der neuen iPhones.

(bsc)