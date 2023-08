Inhaltsverzeichnis Eine ganze Woche in Schwarz-Weiß: Die Bilder der Woche (KW 34) Samstag

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Freitag

Samstag

Das Bild Mit Hut im Kornfeld eröffnet unsere Auswahl als natürliches Porträt, das durch die Vordergrundelemente eine angenehme Tiefe erzeugt. Der Fotograf Frank Hoffmann (fotopublikation) schrieb uns über die Entstehung dieses Bildes „Aufgenommen mit einer spiegellosen Systemkamera und zur Hilfenahme eines Aufhellers sorgte ich für das Licht in den Augen. Es ist nicht schwer, schöne Menschen zu fotografieren.“

Sonntag

Mit seinem Bild Zeit schließt sich Ivan im Abstrakten an. Das Thema seiner Komposition ist sehr bewusst gewählt und er beschreibt uns die Entstehung wie folgt: „Das Bild selbst entstand in einem Lost Place, in einer verlassenen Brauerei in Weißenburg. Kein Ort ist besser geeignet, um Zeit, vor allem die Vergangenheit und Vergänglichkeit besser darzustellen als ein Lost Place. Ich habe mir dazu bei eBay einen Satz von 30 Taschenuhren ersteigert, nicht speziell für dieses Bild, aber für dieses Thema. Es gibt noch etliche Bilder und Gedanken in meinem Kopf, die noch zu diesem Thema folgen werden.“

Montag

Weiter geht die Auswahl mit einem Urlaubsfoto. Dirk Selig (diese.fotografie) nahm dieses Bild, wie der Titel Malaga-6 bereits verrät, in der gleichnamigen spanischen Küstenstadt auf. „Am Nachmittag flanierten viele Menschen am Hafen. Die Herausforderung war den richtigen Zeitpunkt zu treffen. Einige Personen konnte ich in der Bearbeitung noch aus dem Bild wegretuschieren“ verrät uns der Fotograf zur Entstehung.

Dienstag

Hoch hinaus geht es danach mit der Flussseeschwalbe in schwarzweiß von Jan Rothe (Zika). Auch er hat dieses Bild im Urlaub aufgenommen, allerdings weiter nördlich in den Niederlanden. Von einer Fähre aus, die den Nordesse-Kanal überquert, versuchte er mehrmals, ein gelungenes Foto zu schießen. Sowohl die Redaktion als auch die Community sind der Meinung, dass es gelungen ist.

Mittwoch

Zurück auf den Boden holt uns das nächste Bild von Gernot Schwarz, sein Foto Ruhrort nahm er im gleichnamigen Stadtteil Duisburgs auf. „Meine Fotomotive finde ich bei meinen täglichen Rundgängen“, lässt er uns wissen.

Donnerstag

Tristesse nennt Florian Dehn (Katzenfutter) sein Bild, das am Bahnhof Wilhelmshöhe in Kassel entstand. „Dort wartete ich, wie die Protagonisten, auf meinen Anschlusszug. Die graue Beton-Einöde des Bahnhofs spiegelt sich wider in meinem Foto - trostlos, oder auch Tristesse.“

Freitag

Abgerundet wird die Woche durch den Galeriefotografen P. Schastok mit seinem Bild Im Fluge. Das Bild ist zu später Stunde mit einer zweiäugigen Spiegelreflexkamera entstanden. Der Fotograf wirft die Frage auf, ob der Vogel gerade gestartet ist oder sich im Landeanflug befindet.

