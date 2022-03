Einfach mal machen: Die Bilder der Woche (KW 10)

Um seinem Stillleben einen besonderen Look zu geben, setzte Friedrich Fuchshuber auf Trockeneis. Das sorgt für den nebligen Look des Früchtebildes, der durch die Langzeitbelichtung bei 1/4 Sekunde betont wird. Um die passende Zeiteinstellung für seine Bildidee zu finden, hat er eine Weile experimentiert. Bei Fuchshuber kamen dann noch zwei kleine Softboxen zum Einsatz, mit denen er sein Food-Motiv gleichmäßig ausgeleuchtet hat. Die Fototrainerin und Autorin Jana Mänz sagt zu Trockeneis, das sie auch verwendet: "Wer ein Fotoshooting mit Trockeneis plant, muss bedenken, dass es nur wenige Stunden haltbar ist. Denn es muss bei mindestens -78,48 Grad Celsius gelagert werden." Bei haushaltsüblichen Tiefkühlschränken liegt die Temperatur bei etwa -20 Grad Celsius, sie sind für eine längere Lagerung von Trockeneis nicht geeignet. Wer sich für das Thema interessiert, findet in unserem Artikel "Nebel fotografieren mit Trockeneis" eine detaillierte Anleitung und die nötigen Sicherheitshinweise für den Umgang mit Trockeneis.

Mittelalterliche Bauwerke im Nebel

Auch bei Gerhard Hölzel spielt der neblige Look eine Rolle, seine Motive sind allerdings deutlich größer als das Fuchshuber-Stillleben: "Mich interessiert die Mystik mittelalterlicher Bauwerke und Szenen, dazu braucht es Nebel und diffuses Licht." Er war für seine Aufnahme "Markante Stadtkulisse im Wintermorgen" an einem Tag mit passender Wetterlage in Bad Wimpfen am Neckar (Baden-Württemberg) unterwegs. Zu der Location in der Nähe von Heilbronn schrieb er uns: "Die mittelalterliche Stadt bietet jede Menge lohnende Fotomotive. Die markanten geschichtsträchtigen hohen Bauwerke wie der Rote Turm und der Blaue Turm, das Steinhaus und die evangelische Stadtkirche sind schon von Weitem zu sehen." Seine Aufnahme der Stadtsilhouette entstand bei Sonnenaufang im aufsteigenden Nebel. "Das Bild war zwar etwas kontrastarm, was aber in der Nachbearbeitung leicht zu korrigieren war. Vom Ergebnis war ich dann auch etwas überrascht, da ich ja nur die kleine Olympus OM-D EM-1 dabei hatte."

Unsere Bilderstrecke zeigt diese und alle weiteren Bilder des Tages der abgelaufenen Kalenderwoche noch einmal im Überblick:

Bild 1 von 7 Die Bilder der Woche (KW10) (7 Bilder) Sie nerven - manchmal (GI) "Sie nerven - manchmal (GI) ... die Selfiemacher." Den Bildtitel kann wohl jeder gut nachvollziehen. Hier passt der Selfiemacher ins Bild und rundet die Langzeitbelichtung als unerwartetes Detail humorvoll ab.

(Bild: ek3108)

(sea)