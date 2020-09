"Einfach rein und raus": Parkhaus für Autos und Fahrräder mit allerlei drumherum

Warten, an der Schranke ein Ticket ziehen, an einem Automaten die Parkzeit bezahlen: Das soll im "Parkhaus der Zukunft" entfallen, das nun in Köln eröffnet wird und für Autos wie Fahrräder gedacht ist. Darin soll ein "smartes Betriebskonzept" Parkhäuser wirtschaftlicher und attraktiver machen, versprechen die Betreiber KairosRed, ParkenPropertyPartner und epay.

Parken soll darin nicht nur "schrankenlos, ticketlos und bargeldlos" möglich sein, das Haus im Quartier Clouth 104 soll auch "innovative Services" bieten. Dazu gehören Carsharing, Ladestationen für Elektroautos, Spinde für Radfahrer und für diese auch einen Reparaturservice auf Abruf. Gedacht ist das Parkhaus für Mieter, künftige Hotel- und Eventgäste und die gesamte Nachbarschaft.

So läuft das Parken ab

Von Parkwilligen wird während der Einfahrt das Kennzeichen des Fahrzeuges vorn und hinten durch Kameras automatisch erfasst und entsprechend der DSGVO für die Dauer des Parkens gespeichert und nach der Bezahlung sofort gelöscht. Dabei unterscheide das System selbstständig zwischen Dauer- und Kurzzeitparkern, erläutert epay. Bei Dauerparkern gleicht das System die Nutzungsdauer mit dem Dauerparkertarif ab, der über eine App vom Kunden gewählt werden kann.

Kurzparker tippen vor Verlassen des Parkhauses ihr Kennzeichen auf den Touchscreen am Bezahlterminal ein. Sie können bargeld- und kontaktlos per Giro- und Kreditkarte oder Smartphone bezahlen und dabei aus den gängigen aktuellen Bezahlarten wie Google Pay und Apple Pay auswählen. epay wickelt Zahlungstransaktionen sowie Authentifizierung bei der Bank des Kunden automatisch ab und übernimmt das Reporting und die Abrechnung mit dem Immobilienbetreiber. Wer sein Parken nicht bezahlt, wird "weitgehend automatisiert" über eine Halterermittlung zur Zahlung schriftlich aufgefordert, heißt es in einer epay-Mitteilung.

Clouth 104 ist ein multifunktionaler Neubau im Clouth-Quartier in Köln-Nippes. Dort waren früher die Clouth Gummiwerke AG und die Land- und Seekabelwerke AG ansässig, nun sollen unter anderem Büros, eine Kindertagesstätte, Künstler-Ateliers, Gastronomie, das Konzepthotel "Josefine" und ein Kiosk Platz finden – sowie das "Parkhaus der Zukunft".

