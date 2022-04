Einfach und sicher nachzubauen: Stromversorgung für unterwegs mit DIY-Powerbox

Manche Anschaffungen ziehen Bastelprojekte nach sich – so ging es dem Make-Autoren Alexander Moser nach dem Kauf eines aufblasbaren Segelboots, das in einem Kleinwagen Platz findet. Dafür erwies sich ein kleiner Elektromotor für Fahrten aus dem Hafen, im Kanal oder bei Flaute als praktisch. Für dessen Stromversorgung musste eine aufladbare 12V-Batterie her, die aber in einer wasserdichten Box untergebracht werden musste.

Dann wuchs die Wunschliste: Nach Möglichkeit sollte der Akku über ein Solarpanel (etwa dem eines Wohnmobils) aufgeladen werden können. Auch eine KFZ-Steckdose und USB-Buchsen waren wünschenswert für anderweitige Einsätze der Box, um etwa an Land eine 12V-Wasserpumpe für einen Druckreiniger zu betreiben, oder einen Kompressor, um ein Schlauchboot oder die Luftmatratze aufzupusten. Die USB-Buchsen und die 12V-KFZ-Steckdose laden Smartphones und versorgen Aktivboxen etwa auf dem Bollerwagen. Pflicht waren außerdem Not-Aus-Schalter und Sicherung. Herausgekommen ist am Ende eine vielseitig nutzbare Powerbox, also ein Stromlieferant für unterwegs, die sich in vier Stunden aus Bauteilen für insgesamt 110 Euro nachbauen lässt – wie das genau geht, beschreibt die Make-Ausgabe 2/22 im Detail.

Außerdem im Heft: Pneumatik für Maker

Es müssen nicht immer Drähte und Motoren sein: In vielen Fällen kann der Einsatz pneumatischer Bauteile Vorteile bringen – wenn Dinge mit ordentlich Kraft und Geschwindigkeit bewegt, gegriffen oder eingespannt werden sollen. Der Make-Redakteur Carsten Meyer hat sich an dieses Thema herangewagt und genau so viel an Grundlagen zusammengetragen, wie Sie für Ihr erstes eigenes Pneumatik-Projekt brauchen.

Druckluft zum Anfassen: Pneumatik für Maker ist das Titelthema der Make-Ausgabe 2/22.

Die unterschiedlichen möglichen Anwendungen von Pneumatik sind dabei ebenso Thema wie einschlägige Begriffe und Standardbauteile sowie deren Schaltplansymbole (ja, es gibt weitreichende Analogien zwischen Druckluftaufbauten und elektronischen Schaltungen). Lesen und lernen Sie alles wissenswerte und nützliche über Kompressoren und Zubehör, Mehrwegeventile und Ventilinseln, Zylinder, Greifer und Drehantriebe in der Make-Ausgabe 2/22.

Die aktuelle Make: Am Kiosk und online erhältlich

Die Ausgabe 2/22 der Make ist online und am Kiosk erhältlich. Mit einem unserer Abos lag das Heft sogar bereits im Briefkasten. Außerdem können Sie die Make bequem als Printversion oder PDF im Heise Shop bestellen; heute sogar noch versandkostenfrei. Wenn Sie die Make lieber digital lesen, können Sie das in unseren Apps für iOS und Android. Online finden Sie auch das Inhaltsverzeichnis der Make 2/22.

(pek)