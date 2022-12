"Eingeschränkte Accounts": Epic Games bietet Kinder-Konten im Epic Store an

Kinder können im Epic Games Store künftig mit einem speziellen Account angemeldet werden. Die "Eingeschränkten Konten" hat Entwickler Epic Games nun in einem Blog-Eintrag vorgestellt. Sie sollen im Store und im Launcher ein auf junge Spielerinnen und Spieler zugeschnittenes Erlebnis bieten, schreibt Epic in einem Blog-Eintrag.

Dazu unterliegen die Kinder-Accounts mehreren Restriktionen. Allen voran: Die meisten Spiele können nicht gekauft oder heruntergeladen werden. Spielbar sind im Kinder-Account bei Epic Games nur "Fortnite", "Fall Guys" und "Rocket League", allesamt Titel von Epic-Studios.

Das könnte zumindest teilweise daran liegen, dass Epic in diesen Spielen die weiteren Einschänkungen der Kinder-Konten implementieren kann. Kinder können in den Spielen weder auf den Sprach- noch auf den Text-Chat zugreifen oder in irgendeiner Form Geld ausgeben. Auch E-Mail-Marketing und Push-Nachrichten werden abgeschaltet, genau wie personalisierte Empfehlungen. Die Zwei-Faktor-Authentifizierung per SMS deaktiviert Epic Games für Kinder-Accounts ebenfalls, geht aus einer FAQ hervor. Andere Methoden zur Verifizierung, zum Beispiel per E-Mail oder Authentifikator-App, funktionieren aber weiterhin.

Kinder-Konto bis 13 Jahre

Das Kinder-Konto vergibt Epic Games an User, die noch nicht 13 Jahre alt sind. Sie müssen bei der Anmeldung eine E-Mail-Adresse eines Elternteils oder Erziehungsberechtigten angeben. Diese Personen können einzelne Funktionen auf Wunsch für die Minderjährigen reaktivieren.

Die Kinder-Accounts werden auch für minderjährige User umgestellt, die bisher ein normales Konto verwendet haben. In diesem Fall bleiben alle zuvor gekauften und freigeschalteten Spielinhalte erhalten, neue können aber nicht ohne die Zustimmung der Erziehungsberechtigten erworben werden. Bereits gekaufte Spiele können mit einem eingeschränkten Konto nicht gespielt werden, solange keine elterliche Zustimmung erfolgt.

(dahe)