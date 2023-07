Einstieg ins CNC-Fräsen - Tutorialserie Teil 2 & 3

Ähnlichkeiten zum 3D-Druck sind zwar nicht rein zufällig, aber bis auf ähnlichen G-Code unterscheiden sich 3D-Druck und CNC-Fräsen in ihrem Arbeitsablauf doch recht deutlich. In dieser Videotutorial-Serie zeigen wir anhand einer einfach zu fräsenden Radiusschablone den Arbeitsablauf von A bis Z. Für unser Tutorial zum Einstieg ins CNC-Fräsen reicht ein einfacher 2D-Pfad, gezeichnet in Inkscape, als Ausgangspunkt. Wie man diesen erstellt, haben wir im ersten Teil ausführlich gezeigt. In Teil zwei unserer dreiteiligen Serie wird der 2D-Pfad in Estlcam für die Fräse vorbereitet. Dort entscheidet sich, welcher Fräser verwendet wird, ob er genau auf einer Kontur, inner- oder außerhalb entlangfährt. Auch Schlichtzugaben und Frästiefen werden in Estlcam festgelegt.

Im dritten Teil der Serie wird das Bauteil dann ausgefräst. Zum Einsatz kommt dabei eine Desktop-Portalfräse, deren Arbeitsablauf sich auf andere Fräsen übertragen lässt, und ein einfacher 8mm-Fräser mit geraden Schneiden, wie man ihn auch für eine Oberfräse verwendet.

Alle drei Teile der Tutorial-Serie sind kostenlos im Youtube-Kanal des Make Magazin erschienen. Wer Teil 1 überspringen möchte, kann den 2D-Fräspfad für die 15mm-Radiusschablone hier herunterladen.

Wer Teil 1 und Teil 2 auf Youtube verpasst hat, kann sie hier schauen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Teil 1: 2D-Fräspfad in Inkscape zeichnen

Empfohlener redaktioneller Inhalt Mit Ihrer Zustimmmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen. YouTube-Video immer laden YouTube-Video jetzt laden Teil 2: Der Fräspfad wird in Estlcam mit den fürs Fräsen nötigen Infos aufbereitet

