"Elden Ring": PC-Version wird wegen Performance-Mängeln abgestraft

Von Kritikern wird From Softwares neues Action-Spiel "Elden Ring" gefeiert wie kaum ein zweiter Titel. Beim Review-Aggregator Metacritic hält "Elden Ring" eine phänomenale Durchschnittsbewertung von 95 von 100 möglichen Punkten. Doch Spielerinnen und Spieler sind deutlich kritischer: Die PC-Fassung hält bei der Nutzerwertung nur ernüchternde 5,6 von möglichen 10 Punkten. Hintergrund ist vor allem die mangelhafte Performance der PC-Fassung. Aber auch auf Xbox Series X und Playstation 5 beschweren sich Spielerinnen und Spieler über Performance-Probleme.

Auch bei Steam sind die Nutzerbewertungen für "Elden Ring", das von vielen Fachmedien als eines der besten Spiele aller Zeiten eingestuft wurde, bisher sehr durchwachsen: Zwischenzeitlich lag der User Score unter 60 Prozent, mittlerweile genügen 74 Prozent positive Bewertungen für ein "Größtenteils positiv".

Ruckler auf dem PC

Die PC-Version von "Elden Ring" wird wegen instabiler Bildraten kritisiert: Unabhängig von den ohnehin recht dünnen Grafik-Einstellungen stürzen die FPS des Action-Spiels regelmäßig und unvermittelt in die Tiefe, bevor sie sich wenige Sekunden später erholen. Das Technik-Magazin Digital Foundry vermutet Probleme bei der Kompilierung von Shadern als Ursache für die regelmäßigen Framedrops. Diese Probleme sollen auf allen Rechnern unabhängig ihrer Hardware auftreten, schreibt Digital Foundry. heise online konnte die Ruckler auf einem System mit einer GTX 3070 und einem Ryzen 7 3700x nachvollziehen.

Über die regelmäßigen FPS-Ruckler hinaus berichten viele Spielerinnen und Spieler der PC-Fassung außerdem von regelmäßigen Abstürzen. Grundsätzlich fragwürdig ist außerdem die Entscheidung von Entwickler From Software, in der PC-Fassung V-Sync zu forcieren und das Spiel so auf 60 Bilder pro Sekunde zu begrenzen.

Auch Spielerinnen und Spieler der Konsolenfassungen beschweren sich über Performance-Probleme des Action-Spiels. So hat "Elden Ring" offenbar Schwierigkeiten, im Performance-Modus die angepeilten 60 FPS stabil zu halten. Wegen der schwankenden Bildrate sei "Elden Ring" unangenehm zu spielen, schreibt etwa ein User.

"Einige Probleme" unter "manchen Bedingungen"

From Software hat sich bislang nur sporadisch zu den Performance-Fehlern von "Elden Ring" geäußert. Am 25. Februar räumten die Entwickler in einem Steam-Eintrag grundsätzlich FPS-Probleme bei der PC-Fassung ein. Das Unternehmen sprach aber lediglich von "einigen Problemen", die das angemessene Spielen unter "manchen Bedingungen" verhindere.

Man werde kontinuierlich weiter an dem Spiel arbeiten, um das flüssige Spielen auf verschiedenen PC-Umgebungen und Plattformen zu verbessern, schrieb From Software. Außerdem rät das japanische Entwicklerstudio dazu, die Grafikkarten-Treiber auf den neuesten Stand zu bringen. Ein am 26. Februar veröffentlichter Patch für "Elden Ring" hat die Performance-Probleme nicht komplett beseitigt.

(dahe)