Electronic Arts entfernt russische Teams aus Fifa 22 und NHL 22

Die Spielefirma Electronic Arts (EA) hat im Zuge aktueller Russland-Sanktionen entschieden, russische Teams aus ihren Sportspielen zu entfernen. Die russische Nationalmannschaft sowie die Clubs des Landes sollen so aus den Fußballvideospielen Fifa 22, Fifa Mobile und Fifa Online fliegen. Bei dem Eishockey-Videospiel NHL 22 wiederum solle es sowohl Teams aus Russland wie auch Belarus betreffen. Zudem erwäge EA ähnliche Änderungen in anderen Spielebereichen vorzunehmen.

"EA Sports steht solidarisch zum ukrainischen Volk und ruft wie so viele andere Stimmen in der Fußballwelt auch nach Frieden und einem Ende der Invasion der Ukraine", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. Wann die Teams aus den Spielen getilgt sind, blieb noch offen. Die Mitteilung zum NHL-Rausschmiss sprach von den kommenden Wochen. Man werde die Spielercommunity auf dem Laufenden halten, wann die Arbeit an den Updates abgeschlossen sei.

Mit der Entscheidung liegt EA auf der Linie der entsprechenden Sportverbände. Der Weltfußballverband FIFA und sein europäischer Ableger UEFA hatten am Montag bekannt gegeben, sämtliche russische Teams von allen Turnieren auszuschließen. Am selben Tag entschied sich auch der Welteishockeyverband IIHF für eine ähnliche Sperre gegen Russland. Im Zuge der weltweiten Sanktionen gegen Russland nach dem Angriff auf die Ukraine haben auch schon andere Tech-Konzerne Maßnahmen ergriffen und zum Beispiel Dienste eingeschränkt. Unter anderem stoppte Apple seinen Hardware-Verkauf in Russland, auch Apple Pay funktioniert dort nicht mehr.

