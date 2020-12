Electronic Arts will Entwicklerstudio Codemasters übernehmen

Electronic Arts will das für Rennspiele bekannte Entwicklerstudio Codemasters kaufen. Das teilte der Spielepublisher mit. Man habe sich demnach bereits mit dem Vorstand von Codemasters auf eine Übernahme geeinigt. Den Deal will sich EA 6,04 Pfund pro Aktie kosten lassen, was eine Gesamtsumme von 1,2 Milliarden US-Dollar ergibt. Die Übernahme soll im ersten Quartal 2021 abgeschlossen werden.

Die Einigung zwischen Codemasters und Electronic Arts kommt überraschend: Noch im November hatte sich Codemasters mit dem US-Publisher Take-Two auf eine Übernahme verständigt. Take-Two hatte umgerechnet etwa eine Milliarde US-Dollar für Codemasters geboten.

Codemasters ist vor allem bekannt für seine Rennspiel-Franchises. Zum Portfolio des britischen Studios gehört unter anderem die "Dirt"-Reihe. Auch die offiziellen Lizenzspiele der Formel 1 werden jährlich von Codemasters entwickelt. Das Studio wurde im Oktober 1986 gegründet und hat neben Rennspielen unter anderem auch Spiele der "Operation Flashpoint"-Reihe entwickelt.

Formel 1 und "Dirt"

Electronic Arts dürfte es in erster Linie um die Rennspiel-Expertise von Codemasters gehen. Teil der Übernahme ist außerdem ein Lizenzpaket, zu dem unter anderem Formel 1, "Dirt", "Grid" und "Project Cars" gehören. Der US-Publisher besitzt die beliebte "Need for Speed"-Lizenz, die zuletzt allerdings für weitgehend mittelmäßigen Rennspiele eingesetzt wurde. Außerdem entwickelt EA das Mobilrennspiel "Real Racing".

Mit der Expertise von EA könne Codemasters künftig ein größeres Publikum erreichen, schreibt der Publisher in einer Pressemitteilung. Außerdem betont EA seine Erfahrung mit Live-Service-Angeboten – eine Strategie, die mit der laufenden Veröffentlichung kostenpflichtiger Inhalte auf langfristige Einnahmen nach der ursprünglichen Veröffentlichung abzielt.

(dahe)