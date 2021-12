Elektrauto-Kaufprämie: Zahl der Anträge verdoppelte sich 2021

In diesem Jahr gingen beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 585.000 Anträge auf eine Kaufprämie für Elektroautos ein, mehr als doppelt so viele wie im Jahr 2020. Das hat das BAFA der dpa auf Anfrage mitgeteilt. An Fördermitteln ausgezahlt wurden demnach 3 Milliarden Euro, das 4,7-Fache der Summe des vergangenen Jahres.

Die Umweltbonus genannte Prämie können Käufer von Elektroautos, Plug-in-Hybriden und anderen Autos mit umweltfreundlichen Antrieben seit Juli 2016 beantragen. Bis zum 1. Januar 2017 wurden laut BAFA 9023 Anträge gestellt, bis zum 31. Januar desselben Jahres 46.897 und bis Ende 2018 91.498. Insgesamt wurden seit Beginn der Förderung rund eine Million Anträge gestellt.

Laufzeit verlängert

Im Juni 2020 beschloss die Bundesregierung im Zuge der Corona-Hilfen, die Höhe der Kaufprämie zu verdoppeln. Zunächst bis Ende dieses Jahres stieg sie für E-Fahrzeuge mit einem Nettolistenpreis von bis zu 40.000 Euro von 3000 auf 6000 Euro. Dazu kommt eine Förderung der Hersteller. Wirtschaftsminister Robert Habeck hat bereits angekündigt, dass die Laufzeit der Förderung auf Ende 2022 ausgedehnt wird. Von 2023 an sollen nur noch Elektrofahrzeuge gefördert werden, die nachweislich einen positiven Klimaschutzeffekt haben. Die aktuelle Liste des BAFA der förderfähigen Fahrzeuge (PDF) enthält 673 Fahrzeugmodelle und Ausführungen.

Von Januar 2022 an sind Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge, deren maximale CO 2 -Emission je gefahrenem Kilometer 50 Gramm übersteigt und die eine rein elektrische Reichweite von weniger als 60 Kilometern aufweisen, nicht mehr förderfähig. Bisher gilt als Grenzwert eine elektrische Reichweite von 40 Kilometern. Zu den Fahrzeugen, die ab 1. Januar 2022 nicht mehr gefördert werden, zählen der Audi Q7 55 TFSI e quattro, der Jeep Wrangler PHEV Rubicon, Mercedes-Benz GLC 300 e 4MATIC SUV (MJ 800) und der Volvo XC60 Recharge T8 AWD Inscription.

Bild 1 von 54 Die wichtigsten E-Autos (54 Bilder) Audi Q4 e-tron



(Daten, Stand: 14.09.21)





Spitzenleistung 125 - 220 kW



Dauerleistung 70 bzw. 77 kW



Batteriekapazität brutto/netto 55/51,5 kWh (Q4 e-tron 35) bzw. 82/76,6 kWh



max. Ladeleistung Wechselstrom 7,2 kW (e-tron 35) bzw. 11 kW



max. Ladeleistung Gleichstrom 110 kW (Q4 e-tron 35) bzw. 125 kW





Reichweite (WLTP) 306 km (e-tron 35 min.) bis 521 km (e-tron 40 max.)





Stromverbrauch (WLTP kombiniert) 17,0 (e-tron 35 min.) bis 21,3 kWh/100 km (e-tron 45 u. 50 quattro max.)





Höchstgeschwindigkeit: 160 (Modelle mit Hinterradantrieb) bzw. 180 km/h (quattro-Modelle)





Kofferraumvolumen: 520 - 1490 Liter





Grundpreise (brutto, Stand: 29.07.21): 41.900 bis 53.600 Euro

(Bild: Audi )

(anw)