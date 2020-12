Elektrischer Mehrzwecklieferwagen Canoo MPDV für die letzte Meile

Das kalifornische Startup Canoo hat mit dem MPDV einen batterieelektrisch betriebenen Lieferwagen vorgestellt, der sich für kleine Unternehmen und die Auslieferung von Waren über die letzte Meile besonders eignen soll. Es ist nach einem Van das zweite Fahrzeug, das es auf einer eigenen Plattform anbieten will; zunächst in kleinerer Menge im Jahr 2022 und in größerer Auflage im Jahr darauf.

Canoo wurde von ehemaligen Topmanagern aus der deutschen Automobilindustrie (BMW, Opel) gegründet und trat 2017 zunächst als Zulieferer von EV-Plattformen für die Autoindustrie an und kooperiert mit Hyundai.

Zwei Versionen

Der nun geplante Elektro-Lieferwagen soll ab 33.000 US-Dollar und zunächst in zwei Versionen erhältlich sein. Der MPDV1 soll ein Ladevolumen von 6,5 m3 haben, mit Batterien der Kapazitäten 40, 60 oder 80 kWh ausgerüstet sein, wobei die maximale Reichweite 370 km betragen soll, und mit einer Motorleistung von knapp 150 kW. Die Ausführung MPDV2 soll ein Ladevolumen von 14 m3 haben, ebenfalls in drei verschiedenen Batterieausführungen mit einer maximalen Reichweite von 400 km erhältlich sein und es ebenfalls auf 150 kW bringen. Ein noch größerer MPDV3 als Elektro-Lkw ist bereits geplant.

MPDV1 und MPDV2 sollen zunächst in den USA auf den Markt kommen. Als weitere Märkte fasst Canoo Kanada, Mexiko und Europa ins Auge.

Canoos Van. (Bild: Canoo)

Im September 2019 hatte Canoo einen elektrischen Minivan vorgestellt, der kommendes Jahr auf den Markt kommen soll. Als Plattform kommt die von Canoo selbst entwickelte und "Skateboard" genannte zum Einsatz. Wie auch bei Lieferwagen soll sie einen möglichst großen Innenraum schaffen helfen.

