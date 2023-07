Elektro-Tragfächenboot SpiritBARTech35EF hält mit 120-kWh-Battreie länger durch

Der im Vereinigten Königreich angesiedelte Spezialist für elektrische Antriebe Equipmake hat einen leistungsstarken elektrischen Antriebsstrang für das Tragflächenboot SpiritBARTech35EF von Spirit Yachts beigesteuert. Der Antriebsstrang mit einer 120 kWh starken Batterie lässt das Tragflächenboot rund 100 Nautische Seemeilen weit, etwa 185 km, bei einer Reisegeschwindigkeit von 22 Knoten, rund 41 km/h, über das Wasser gleiten.

Kommerzielle elektrische Boote haben gemeinhin keine besonders hohe Reichweite. Spezialboote erreichen zwar Rekordwerte, die sind aber nicht besonders aussagekräftig, wenn es um Boote geht, die an die Kundschaft ausgeliefert werden sollen.

Eine Ausnahme stellt das Boot von Candela, die C-8, dar. Ausgestattet mit einem elektrischen Antriebsstrang des Elektroauto-Herstellers Polestar soll das Tragflächenboot durch sein widerstandsarmes Tragflächen-Design und einer 69-kWh-Batterie eine Reichweite von 57 Nautischen Seemeilen erreichen.

Große Batterie, leichter Rumpf

Diesen Rekordwert hat Spirit Yachts jetzt mit der Freizeitsport-Yacht SpiritBARTech35EF pulverisiert. Das Boot ist rund 10,6 Meter lang. Der Rumpf besteht aus einem Mix aus Titan, kaltgeformten Holz mit einer kohlefaserverstärkten Hülle und wiegt lediglich eine Tonne. Die Hydrofoil-Technik stammt von BAR Technologies.

Angetrieben wird das Boot von einem einzigen Elektromotor, dem HPM-400 von Equipmake. Der leistet zwar nur mäßige 80 kW, etwa 107 PS, allerdings ist das mehr als genug, um das elektrische Tragfächenboot aus dem Wasser zu heben und auf eine Höchstgeschwindigkeit von bis zu 52 km/h zu katapultieren. Der Antriebsstrang besteht außerdem aus dem Inverter HPI-450-IGBT sowie der 120-kWh-Batterie.

Für Equipmake ist es der erste Ausflug in die Elektrifizierung von Booten. Das Unternehmen stellt sonst elektrische Antriebe für Autos und Lkws her. Das Unternehmen will nun zusammen mit BAR Technologies ausloten, ob nicht eine intensivere Zusammenarbeit auf dem Sektor der Elektroboote möglich ist.

