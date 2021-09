Elektro-Flugtaxis sollen in Brasiliens verkehrsreichster Stadt eingesetzt werden

Die brasilianische Billig-Airline Gol Linhas Aéreas und die irische Flugzeugleasinggesellschaft Avolon haben vereinbart, bis 2025 eine Flotte elektrischer Lufttaxis über São Paulo zum Einsatz zu bringen und dafür 250 Flugzeuge zu kaufen oder zu leasen. Gol erklärte, das vom britischen Unternehmen Vertical Aerospace hergestellte Fluggerät VA-X4 eVTOL werde helfen, das Angebot für den regionalen Flugverkehr im Inland zu erweitern und das Unternehmensziel der Klimaneutralität bis 2050 zu erreichen.

"Es wird ein absoluter Umbruch sein. Wir werden den Flugverkehr demokratisieren", so Domhnal Slattery, CEO von Avolon, die Gol die Flugzeuge zur Verfügung stellen wird, in einem Interview mit der Financial Times.

Kreuzung aus Helikopter und Segelflieger

Das VA-X4-Flugtaxi sieht aus wie eine futuristische Kreuzung zwischen einem Hubschrauber und einem Segelflugzeug. Es bietet vier Passagieren und einem Piloten Platz, erreicht eine Geschwindigkeit von bis zu 320 km/h und hat eine Reichweite von mehr als 160 Kilometern. Im Flug ist es laut Hersteller nahezu geräuschlos und emissionsfrei.

"Die VA-X4 ist ideal für eine Stadt wie São Paulo", sagte Stephen Fitzpatrick, CEO von Vertical Aerospace, in einer Erklärung. "Unsere eVTOLs werden die Art und Weise verändern, wie wir in Städten mit hoher Bevölkerungsdichte und hohem Verkehrsaufkommen reisen.” In der brasilianischen Millionenmetropole sind es die Superreichen seit langem gewohnt, sich zwischen ihren luxuriösen Strandgrundstücken oder Ranches und schwer bewachten Wohnanlagen in Hubschraubern zu bewegen und so den dauerverstopften Straßen aus dem Weg zu gehen. Das 2016 gegründete und in Bristol ansässige Unternehmen Vertical Aerospace verspricht auf seiner Webseite, "eine neue Ära des vertikalen Transports" einzuleiten. Ende 2024 oder 2025 sollen die Fluggeräte an Avolon bzw. Gol ausgeliefert werden.

Günstig wie ein Uber-Taxi

"Unsere grundlegende Schätzung im Moment ist, dass die Betriebskosten für dieses Flugzeug den Gegenwert von einem Dollar pro Passagier auf einer 25-Meilen-Strecke betragen werden", sagte Slattery der Financial Times. "Wir denken, dass wir die Kosten dafür auf das Äquivalent einer Uber-Fahrt senken können, was einer Fahrt von Downtown Manhattan zum Flughafen JFK entspricht."

Gol wiederum erklärte, der Schritt sei Teil der Geschäftsstrategie, in den regionalen Luftverkehr zu investieren. Die Fluggesellschaft beabsichtigt, neue Routen zu "unterversorgten Inlandsmärkten" zu eröffnen.

Auch dem deutschen Flugtaxi-Entwickler Lilium winkt ein Großauftrag aus Brasilien. Das Unternehmen steht nach eigenen Angaben in Verhandlungen mit der brasilianischen Fluggesellschaft Azul über die Lieferung von 220 Lilium Jets. Der Auftrag hätte ein Volumen von einer Milliarde US-Dollar. Derweil will das in Bruchsal beheimatete deutsche Luftfahrtunternehmen Volocopter, das elektrische VTOL-Flugtaxis für Passagiere sowie Lastendrohnen herstellt, seine Volocitys innerorts fliegen lassen. Dafür entwickelt das Unternehmen einen eigenen Flieger: Das viersitzige Flugtaxi Voloconnect.

(akn)