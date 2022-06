Elektro-Flugzeug: Microliner soll 9 Passagiere 500 km weit transportieren

Das Münchner Startup Vaeridion will bis 2030 ein Kleinflugzeug auf den Markt bringen, das rein elektrisch angetrieben mit einer Batterieladung 500 km weit kommen soll. Bisher existiert das Microliner genannte Flugzeug als Entwurf, auf der Luftfahrtmesse ILA, die am 22. Juni in Berlin beginnt, soll ein Modell zu sehen sein.

Für ihren Microliner verfolgen die Münchner einen nach ihren Angaben neuen Ansatz. Anstatt sich wie andere auf leistungsstarke Motoren zu konzentrieren, kümmern sie sich um das Design der Tragflächen. "Die Rolle der Flügel für Aerodynamik und Energieeffizienz wurde zu oft vernachlässigt", sagt Ivor van Dartel, Vaerifion-CEO.

Für das Design der Tragflächen lassen sich die Entwickler von Segelfliegern inspirieren. In die Flügel sollen die Batterien untergebracht werden, und nicht wie sonst üblich im Rumpf. So könnten das Strukturgewicht und die Reichweite optimiert werden, meinen die Münchner.

Flugplätze überall

Neun Passagiere sollen im Microliner Platz finden, die zwischen großen Airports, regionalen Flughäfen und kleineren Flugplätzen reisen zu können. Für Geschäftsleute wäre das eine emissionsfreie und zeitsparende Alternative, zumal sich für 80 Prozent der Bevölkerung in Deutschland der nächste Flugplatz weniger als 20 km entfernt finde, meinen die Münchner.

Das Konzept sei auch insofern bedeutend, als Kurzstreckenflüge mit Verbrennungsmotoren stark kritisiert werden, gar in einigen Ländern vor dem Verbot stünden. Staatliche oder privatwirtschaftliche Milliardeninvestitionen in neue Infrastruktur würden nicht nötig werden, zudem könnten die Flugplätze mit eigenen Solaranlagen den Strom für E-Flugzeuge selbst liefern.

Vaeridion konnte nach eigenen Angaben in einer ersten Finanzierungsrunde 3,2 Millionen Euro einsammeln. Für das Unternehmen arbeiten demnach 15 Luftfahrt- und Businessexperten. Einen Elektroflieger für neun Passagiere plante ursprünglich auch Wright Electric. Anfang 2020 gab das US-Unternehmen bekannt, mit der Wright 1 ein Flugzeug für 186 Passagiere bauen zu wollen. Bis 2040 soll es nach dem Ziel des Unternehmens möglich sein, emissionsfrei 1200 km weit fliegen zu können.

(anw)