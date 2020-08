Elektro-Omnibus: EnBW testet induktives Laden während der Fahrt

Elektrisch betriebene Busse während der Fahrt laden, das will der Energieversorger EnBW zusammen mit dem israelischen Unternehmen ElectReon testen. Dies hat sich auf spezielle Straßenbeläge mit Induktionstechnik spezialisiert. Ein solcher soll auf einer Teststrecke aufgebracht werden, die in Karlsruhe entstehen soll. EnBW sieht sich dabei für Mitteleuropa als Vorreiter, bisher gibt es vergleichbare Projekte in Schweden und Israel.

Mit dem Projekt will der Energieversorger Möglichkeiten für eine nachhaltige elektromobile Zukunft speziell im Personennah- und Schwerlastverkehr demonstrieren, teilt EnBW mit. Die Testlinie soll auf dem EnBW-Gelände das neue Ausbildungszentrum im Karlsruher Rheinhafen an den öffentlichen Personennahverkehr anbinden. Die ersten Erdarbeiten an der Busstrecke sollen noch in diesem Monat beginnen, die Ladetechnik und der Bau der Bushaltestelle noch vor Jahresende abgeschlossen werden. Geplant ist, Anfang 2021 einen Teil der an das Gelände angrenzenden Fettweisstraße mit induktiven Ladespulen auszustatten.

Mehrmals pro Stunde

Den Betrieb der internen Werks-Buslinie, die zu den Hauptverkehrszeiten mehrmals pro Stunde fahren soll, übernehmen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe. Später sollen die Ladespulen auch an der angrenzenden öffentlichen Straße implementiert werden.

Im schwedischen Gotland wird die Technik von ElectReon auf einer öffentlichen Straße eingesetzt.

Bei der von ElectReon entwickelten kontaktlosen Ladetechnik sind Induktionsspulen in den Straßenbelag eingelassen. Sobald sich das Fahrzeug über ihnen befindet, werden die Empfängerspulen am Unterboden der Elektrofahrzeuge aktiviert und nehmen über ein Magnetfeld die elektrische Energie in die Fahrzeugbatterie auf. "Der Aufbau der Ladestrecke für Elektrobusse soll uns zeigen, welche Rolle induktives Laden künftig bei Angeboten für unsere Kunden spielen kann", sagt EnBW-Forschungs- und Entwicklungschef Wolfram Münch.

Karlsruhe war vor zehn Jahren bereits Schauplatz für die Demonstration von Technik für induktives Laden von Fahrzeugen. Eine Projektgruppe der dortigen Hochschule stellte den Prototyp eines Elektroautos vor, dessen Fahrstrom drahtlos direkt per Induktion übertragen wird.

(anw)