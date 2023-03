Elektro-SUV Kia EV9: Erste Bilder zeigen voluminöses E-SUV

Ein Zurückschneiden der Individualmobilität ist nicht in Sicht, Kritiker dessen dürfen sich weiter beunruhigen. Die Idee, voluminöse E-SUVs als Lösung zu propagieren, hat Konjunktur. Denn der Kia EV9 ist ja kein Exot, sondern hat bereits reichlich Konkurrenz. Er sei "für das Unternehmen ein wichtiger weiterer Schritt auf seinem Weg zu einem Anbieter nachhaltiger Mobilitätslösungen", umschreibt es Kia.

Ziel: US-Markt

Eine solche Argumentation an ein rund fünf Meter langes E-SUV zu haften, dessen Leergewicht kaum wesentlich unter zwei Tonnen liegen dürfte, zeigt schon einen gewissen Mut. Wobei Europa nur ein Nebenschauplatz wird. Mit seinem Konzept, drei vollwertige Sitzreihen zu bieten, zielt der EV9 vor allem auf den US-Markt. Dort haben die Kunden zur Fahrzeuggröße insgesamt ein entspannteres Verhältnis. SUVs mit zum Teil deutlich mehr als fünf Metern Länge sind in den USA keine seltenen Auswüchse, sondern Mainstream. Die Sitze in der zweiten Reihe lassen sich um 180 Grad drehen.

800 Volt und E-GMP

Aktuell verrät Kia noch keine technischen Daten, doch ein paar Eckdaten zeichnen sich ab. Gesetzt sind die 800-Volt-Spannungsebene und die Plattform E-GMP, mit der Modelle von Hyundai, Kia und Genesis bei den Ladeleistungen auftrumpfen. Bislang ließen sie sich nur bei gut aufgewärmter Batterie abrufen, doch der Hyundai-Konzern, zu dem auch Kia gehört, hat bei der Vorkonditionierung des Speichers nachgelegt. Mein Kollege Christoph fuhr kürzlich einen Ioniq 5, der sich auch bei Frost rasch laden ließ. Der EV9 wird von solchen Weiterentwicklungen selbstverständlich auch profitieren. Noch verrät Kia nichts zum Energiegehalt der Batterie. Vermutlich wird die Maximallösung des EV6 im EV9 die Basis. Das hieße: Weniger als 77,4 kWh hätte das große SUV nicht. In der Spitze dürften es eher mehr als 100 kWh werden.

Bild 1 von 6 Kia EV9 (6 Bilder) Die Idee, die Rückleuchten als schmale Leisten weit nach außen zu schieben, hatten in jüngerer Vergangenheit schon Volvo und Land Rover.



Preise und Verkaufsstart

Die offizielle Vorstellung, bei der auch solche Daten verraten werden, soll noch in diesem Frühjahr sein. Auf den Markt kommt der Kia EV9 dagegen frühestens im Spätsommer. Der Preis des Basismodells dürfte bei unter 60.000 Euro liegen. Sollte sich das bewahrheiten, wäre er zumindest unter seinesgleichen nicht besonders teuer.

(mfz)