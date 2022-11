Elektroauto-Zulassungen nehmen stark zu, Verbrenner dominieren weiterhin

Elektroautos (Battery Electric Vehicle, BEV) machen nach den Zahlen des Verbands der europäischen Automobilhersteller (ACEA) mittlerweile schon 11,9 Prozent aller Pkw-Zulassungen in der EU aus (gegenüber 9,8 Prozent im dritten Quartal 2021). Hybridautos gewannen etwas weniger hinzu – machten aber bereits 22,6 Prozent aller Verkäufe aus, während es im dritten Quartal 2021 noch 21,2 Prozent waren.

Das bedeutet auch, dass Autos mit Diesel- und Ottomotoren noch den Markt dominieren. Sie kommen zusammen auf 54,3 Prozent. Erdgas als Energieträger für Verbrennungsmotoren ist hingegen abgehängt, der Verkauf von Erdgas-Autos halbierte sich im Vergleich zum Vorjahresquartal.

Elektroautos legen weiter zu

Im dritten Quartal 2022 verzeichneten batterieelektrische Fahrzeuge mit 259.449 Zulassungen EU-weit das stärkste Wachstum unter den Antriebsarten. Es wächst um 22,0 Prozent. Lediglich in Dänemark schrumpfte der Anteil um 2,6 Prozent und – deutlich schmerzhafter, da groß – in Italien: um ganze 35,0 Prozent. Alle anderen Märkte verzeichneten wachsende BEV-Verkäufe. Dreistellig wuchsen sie laut ACEA-Zahlen auf den vergleichsweise kleinen Märkten von Zypern mit 490,0, Lettland mit 231,8, Rumänien mit 213,4 und Bulgarien mit 101,7 Prozent.

PHEV verlieren langsam

Die Zulassungen von Plug-in-Hybrid-Autos (Plug-in Hybrid Electric Vehicle, PHEV) gingen hingegen im dritten Quartal des Jahres auf allen großen Märkte in der EU um 6,0 Prozent zurück. Italien und Frankreich verzeichneten beide zweistellige Rückgänge mit 22,2 respektive 14,3 Prozent, während Deutschland und Spanien bescheidenere Rückgänge verzeichneten (-0,9 bzw. -1,0 Prozent). Infolge dieser negativen Entwicklung verloren PHEVs im Vergleich zum Vorjahreszeitraum Marktanteile und machen nun 8,5 Prozent aller Pkw-Zulassungen aus.

Hybridautos können leicht zulegen

Mit 492.011 verkauften Einheiten von Juli bis September stieg der Absatz von Hybrid-Elektrofahrzeugen (Hybrid Electric Vehicle, HEV) um 6,9 Prozent. Ihr Marktanteil wuchs um 1,3 Prozentpunkte, entsprechend 22,6 Prozent des Gesamtmarktes. Unter den großen Märkten der Region verzeichnete nur Deutschland einen Rückgang von 1,5 Prozent. Den stärksten Anstieg verzeichnete mit 20,8 Prozent Italien, gefolgt von Frankreich mit 15,6 und Spanien mit 11,3 Prozent.

Diesel- und Ottomotor verlieren langsam

Von Juli bis September 2022 gingen die EU-weiten Zulassungen von Autos mit Ottomotor um 3,3 Prozent auf 823.360 Einheiten zurück. Dadurch schrumpfte ihr Marktanteil von 39,3 Prozent im dritten Quartal 2021 auf 37,8 in diesem Jahr. Benzin blieb gleichwohl der beliebteste Kraftstoff. In ähnlicher Weise gingen die Verkäufe von Autos mit Dieselmotoren um 4,7 Prozent auf 360.596 verkaufte Einheiten in der gesamten Europäischen Union zurück. Ihr Marktanteil sank um fast einen Prozentpunkt auf 16,5 Prozent des Gesamtumsatzes gegenüber 17,5 im dritten Quartal 2021.

Einbruch beim Erdgas

Die EU-Zulassungen von Autos mit Erdgas-Verbrennungsmotor (Natural Gas Vehicle, NGV) verringerten sich um 52,4 Prozent, was vor allem auf den deutlichen Rückgang in Italien mit 71,2 Prozent zurückzuführen ist. Italien ist mit 40 Prozent der Gesamtzulassungen der größte Markt für NGV, infolgedessen halbiert sich der Marktanteil von Erdgasfahrzeugen im dritten Quartal 2022 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum.

Die Verkäufe von mit LPG betriebenen Autos gingen um 9,5 Prozent zurück und erreichten 55.418 Einheiten, da die beiden größten Märkte für Erdgasautos rückläufig waren: Frankreich mit 14,9 und Italien mit 3,1 Prozent.

