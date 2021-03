Elektroauto-Bestand verdoppelte sich in Deutschland 2020

In Deutschland waren zum 1. Januar 2020 knapp 310.000 rein batterieelektrisch angetrieben Pkw (BEV) zugelassen. Ein Jahr zuvor waren es nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamts (KBA) 137.000. Ihr Anteil am gesamten Pkw-Bestand in Deutschland stieg in dem Zeitraum von 0,3 auf 0,6 Prozent.

Die Zahl der Plug-in-Hybride wuchs von 102.000 auf 280.000, ihr Anteil verdreifachte sich auf 0,6 Prozent, die Zahl der Hybrid-Pkw stieg von 540.000 auf eine Million; ihr Anteil beträgt nun 2,1 Prozent gegenüber 1,1 Prozent vor einem Jahr. Die Zahl der flüssiggasangetriebenen Pkw schrumpfte um knapp 7 Prozent auf 347.000, die der erdgasangetriebenen Pkw um 1,1 Prozent auf 83.000. Mit Wasserstoff betrieben wurden am 1. Januar 2021 808 gegenüber 507 vor einem Jahr.

Insgesamt waren Anfang dieses Jahres in Deutschland 48,25 Millionen Pkw zugelassen, ein Jahr davor waren es 47,72 Millionen. 65,2 Prozent der Pkw werden mit Benzin angetrieben, 31,2 Prozent mit Diesel.

VW vor Mercedes und Opel

Nach Marken aufgeteilt entfielen 10,15 Millionen Pkw auf VW (Anfang 2020 10,08 Millionen), 4,59 Millionen auf Mercedes-Benz (4,50 Millionen), 4,24 Millionen auf Opel (4,35 Millionen), 3,51 Millionen auf Ford (3,49 Millionen) und 3,36 Millionen auf BMW (3,29 Millionen).

Unter den Importmarken war wie im Vorjahr Skoda mit 2,42 Millionen Pkw (2,29 Millionen) ganz vorn, gefolgt von 1,74 Millionen Renaults (1,75 Millionen) und 1,35 Millionen Hyundais (1,28 Millionen). Die höchsten Zuwächse erzielte die Marke Tesla mit 78 Prozent auf 34.389 Pkw.

Das Durchschnittsalter der am 1. Januar 2021 zugelassenen Pkw stieg erneut leicht an, teilte das KBA mit . Waren es im Vorjahr noch 9,6 Jahre, betrug es am 1. Januar 2021 9,8 Jahre. Die Anzahl der Pkw, die älter als 30 Jahre waren, erhöhte sich um rund 126.000 (+14,7 %) auf knapp eine Million Pkw (983.289).

